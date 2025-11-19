Lecco, un piano da 625 mila euro per ridare vita ai rioni

Interventi mirati su vie, scalinate e sentieri urbani tra Laorca, Rancio, Maggianico, Chiuso e Acquate

L’obiettivo è aumentare la sicurezza e valorizzare il patrimonio storico dei quartieri cittadini

LECCO – Prosegue l’impegno del Comune di Lecco per la riqualificazione dei rioni. La Giunta comunale ha infatti approvato un nuovo progetto, inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027, che prevede una serie di interventi finalizzati al miglioramento la sicurezza e valorizzare il patrimonio storico dei quartieri cittadini. Il quadro economico complessivo ammonta a 625.250 euro e la direzione dei lavori, insieme al coordinamento per la sicurezza, sarà affidata all’architetto Andrea Lui.

“Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione nei rioni – spiega l’assessora alla Cura della città e Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi -, dove si è intrapreso un percorso di riqualificazione di aree pedonali, con interventi di decoro urbano per una migliore fruizione dei cittadini degli spazi pubblici, per lo più sentieri urbani, che siano vie o percorsi di raccordo urbano. La cura nella riqualificazione si manifesta con l’utilizzo di materiali caratteristici e ricorrenti nei nuclei storici, come ad esempio le pavimentazioni in pietra: per lo più in cubetti di porfido o acciottolato e lastre di granito a formare dei selciati di camminamento. In altri casi viene preferita una pavimentazione in calcestruzzo nobilitata dalla finitura in ghiaietto lavato. Verranno posizionati i corrimani dove necessari ed integrata la illuminazione, quasi in tutti gli interventi”.

Gli interventi interesseranno i rioni di Laorca (con lavori tra via Ramello e corso Monte San Gabriele, e in via Luigi da Porto), Rancio (via San Giuseppe, via Boiardo e nel raccordo tra Via Monte Sabotino e via Gorizia), Maggianico (via Fontanella), Chiuso (vicolo Chiuso) e Acquate (via Perpetua).

Le nuove opere si aggiungono alle riqualificazioni già realizzate negli ultimi mesi: ad Acquate la scalinata tra via Costa e via don Piattini e il collegamento tra via Pra’ Corvino e via Resegone; a San Giovanni gli interventi in via Montalbano e via Cà Francoscio; a Castello il rifacimento dei marciapiedi in via Solferino e la posa del porfido in via Colombo; a Pescarenico i lavori in via dell’Isola e via Maggiore. È inoltre in corso la riqualificazione di via Bonaiti a Rancio.

I punti d’intervento sono stati individuati sulla base delle segnalazioni dei cittadini e del monitoraggio continuo del territorio, confermando la volontà dell’Amministrazione di rispondere in maniera concreta ai bisogni locali e di restituire qualità agli spazi quotidianamente vissuti.