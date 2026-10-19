Legalità, memoria e impegno: due serata a Lomagna con Avviso Pubblico

Venerdì 23 ottobre la consegna delle Costituzioni e la testimonianza di Lorenzo Sanua

Il 19 novembre invece la presentazione del libro “Mafia a Milano e in Lombardia. Ottant’anni di affari e delitti”

LOMAGNA – Storie, testimonianze concrete e strumenti per conoscere, prevenire e contrastare la criminalità organizzata. È questo il cuore della rassegna “Legalità, memoria, impegno”, promossa dal Comune di Lomagna in collaborazione con Avviso Pubblico, la rete di enti locali e Regioni per la formazione civile contro mafie e corruzione.

Due gli appuntamenti in programma nel mese di ottobre e novembre, pensati per coinvolgere la comunità, i giovani e le istituzioni in un percorso comune di consapevolezza e responsabilità civica.

Si comincia venerdì 23 ottobre alle 20.45 all’auditorium comunale di via Roma 2 con un momento simbolico dedicato ai giovani e alla cittadinanza responsabile attraverso la consegna della Costituzione Italiana. A seguire si terrà l’intensa testimonianza di Lorenzo Sanua, figlio di Pietro Sanua, venditore ambulante e sindacalista ucciso dalla mafia nel 1995 a Corsico. L’incontro sarà moderato da Paolo Lanfranchi, coordinatore provinciale di Avviso Pubblico.

Giovedì 19 novembre alle 21, sempre in auditorium, sarà invece la volta della presentazione del libro “Mafia a Milano e in Lombardia. Ottant’anni di affari e delitti”, scritto dai giornalisti Mario Portanova, Giampiero Rossi e Franco Stefanoni (con introduzione di Nando dalla Chiesa). L’appuntamento fornirà l’occasione per ripercorrere intrecci, trasformazioni e affari delle organizzazioni criminali nel Nord Italia.

La rassegna “Legalità, memoria, impegno” intende promuove una cultura della trasparenza e della cittadinanza attiva e responsabile, offrendo strumenti concreti per comprendere come i fenomeni mafiosi e corruttivi non siano distanti, ma riguardino da vicino anche la realtà lombarda.

Entrambi gli incontri sono a ingresso libero e gratuito.

“Esprimo la mia gratitudine all’associazione Avviso Pubblico e al referente provinciale Paolo Lanfranchi per la collaborazione dimostrata nella realizzazione di questi due eventi, fortemente desiderati dall’Amministrazione Comunale di Lomagna”, dichiara il sindaco Cristina Citterio.

“Queste due opportunità di approfondimento, di memoria e di sensibilità umana e civile sono il primo passo per rendere più concreto l’impegno derivante dall’adesione del Comune di Lomagna ad Avviso Pubblico nel Maggio 2025, impegno che rafforza la costante attività di promozione nella comunità e nelle giovani generazioni della consapevolezza di poter e dover essere attori e protagonisti del vivere civile. La lotta alle mafie e alla corruzione e la costruzione di una società più forte, consapevole e coesa partono sia dalla volontà di conoscere ed interrogarsi sia da ogni gesto di partecipazione, giustizia e legalità compiuto da ognuno di noi nel quotidiano. Auspichiamo che queste due proposte di approfondimento e conoscenza vengano accolte con interesse e siano partecipate”.

“A nome del coordinamento provinciale di Avviso Pubblico esprimo una grande soddisfazione per il mini-ciclo di incontri promosso a Lomagna. Entrambi rappresentano iniziative dallo straordinario valore civile, e mettono al centro della riflessione delle nostre comunità i temi della legalità, della memoria, della consapevolezza, ma anche della necessità di agire per promuovere la giustizia, ogni giorno”, aggiunge il sindaco di Dolzago Paolo Lanfranchi, coordinatore provinciale di Avviso Pubblico.

“Il percorso proposto affronta la lotta alle mafie da due prospettive diverse, ma egualmente utili: la testimonianza diretta e l’approfondimento storico e analitico del radicamento criminale nel nostro territorio. Avviso Pubblico, sempre attiva nei territori, riconosce in questi momenti di confronto strumenti indispensabili per promuovere la cultura della trasparenza e stimolare la responsabilità collettiva dei cittadini e delle amministrazioni locali di fronte alle minacce del fenomeno mafioso, ogni giorno e per tutto l’anno”.