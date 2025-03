Legambiente Merate: successo per lo Swap Party a Spazio Aperto

Lo Swap Party si è tenuto domenica a Spazio Aperto

L’iniziativa, promossa dal neonato circolo di Legambiente, ha colto nel segno, coinvolgendo molte persone

OSNAGO – Grande partecipazione domenica scorsa allo Swap Party organizzato da Legambiente Merate presso Spazio Aperto, per incentivare un approccio focalizzato sul riuso e sulla sostenibilità.

Tante le persone che hanno aderito alla proposta portando con sé articoli come vestiti e libri in buono stato, pronti a scambiarli con oggetti di loro interesse. Questa iniziativa rappresenta un’alternativa ecologica e divertente allo shopping tradizionale, promuovendo il riuso e contribuendo a ridurre gli sprechi.

Oltre all’attività principale di scambio, la giornata è stata arricchita da due workshop tematici. Il primo, il laboratorio Refashion, a cura di Aracne Sartoria Sociale, ha permesso ai partecipanti di dare nuova vita ai capi in jeans, trasformandoli in pezzi unici e personalizzati attraverso tecniche creative e sartoriali. Il secondo, il workshop sul Fast Fashion, condotto da Legambiente Merate, ha offerto un approfondimento sull’impatto dell’industria tessile e sulle scelte consapevoli per una moda più etica e sostenibile.

“L’entusiasmo e la partecipazione dei cittadini hanno superato le aspettative, dimostrando l’interesse crescente verso il tema della moda sostenibile e del riuso creativo” puntualizzano gli organizzatori, rivolgendo un ringraziamento speciale a Spazio Aperto per l’ospitalità e la collaborazione e ad Aracne Sartoria Sociale per il laboratorio di refashion.

Non solo. Tutti gli articoli non scambiati saranno donati all’associazione Ricircolo, contribuendo così alla riduzione degli sprechi e dando una seconda vita ai capi. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità verso pratiche più sostenibili.