Legambiente Meratese: volontari in campo per l’attività di citizen science e pulizia del torrente Molgora

L’iniziativa si è tenuta domenica e ha visto la partecipazione di una quindicina di persone

I test chimici e di valutazione della microfauna hanno evidenziato uno stato di buona salute del torrente Molgora

LOMAGNA / OSNAGO – Una quindicina di persone ha preso parte domenica scorsa, 12 aprile, all’iniziativa “Alla scoperta del Molgora” organizzata dal circolo Legambiente del Meratese e patrocinata dai comuni di Osnago e Lomagna.

Inserito nelle attività della campagna nazionale “Spiagge e fondali puliti”, l’appuntamento ha visto presente il professor Alessandro Gementi, che ha innanzitutto spiegato le unicità e le funzioni dell’habitat del torrente Molgora all’interno del territorio brianzolo.

Dopodiché, i volontari sono stati impegnati in diverse attività di citizen science per poter valutare lo stato di salute del torrente, ossia test chimici e di valutazione della microfauna presente. I dati ottenuti hanno dimostrato un buono stato di salute delle acque nonostante l’attuale periodo di secca, con solo i fosfati e i nitriti fra i valori chimici leggermente superiori a quelli normalmente ammessi, causati per lo più dalla stagnazione della poca acqua presente.

Anche l’analisi degli indicatori biologici è stata positiva: sono state ritrovate larve di efemerotteri e di altre specie di pregio, che indicano una buona qualità delle acque. La loro presenza sarebbe infatti difficile in acque di qualità inferiore.

A seguito delle attività di citizen science, si è provveduto alla pulizia del torrente, che, anche a causa della poca presenza di acqua, è stato possibile effettuare per tutto il fondale. Sono stati trovati rifiuti di tutti i tipi, da onnipresenti mozziconi di sigaretta ed imballaggi di plastica, a rifiuti di dimensione maggiore, come pezzi di tessuto o polistirolo, fino a rifiuti di grossa dimensione, come tubi di gomma, copertoni, contenitori in plastica dura e componenti elettroniche. Il materiale è stato recuperato e preparato per essere smaltito.

La giornata si è conclusa con i ringraziamenti del presidente del circolo di Legambiente Meratese Stefano Casati e dell’assessore all’ambiente del comune di Lomagna Lino Lalli che hanno ringraziato i partecipanti e che hanno invitato alle prossime iniziative.