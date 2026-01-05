Libera Università del Bosco 2026: tornano i corsi a Cascina Rapello

Da febbraio a giugno 2026, formazione per adulti e laboratori per bambini alla scoperta della natura

Corsi su motosega, potature, orto biologico, erbe spontanee e outdoor education

AIRUNO – Prosegue l’attività della Libera Università del Bosco (LUB), il progetto nato nel 2021 sul Monte di Brianza per promuovere la conoscenza dei mestieri e dei saperi legati alla gestione e alla valorizzazione ecologica del bosco. Anche nel 2026 la Coop Soc Liberi Sogni propone un ricco programma di corsi e laboratori, rivolti sia agli adulti che ai bambini, per sviluppare consapevolezza ecologica e crescita personale.

I corsi si svolgeranno nei weekend da febbraio a giugno 2026 a Cascina Rapello, nella frazione collinare di Aizurro di Airuno, un casale settecentesco restaurato e immerso nel verde, sede della cooperativa e luogo di agricoltura sociale e formazione per il territorio lecchese e brianzolo.

Tra le attività in programma:

7 febbraio – Corso Operatore Motosega Base (8 ore), con attestato finale conforme al D.Lgs. 81/08, realizzato in collaborazione con Metis Dea srl;

14 e 21 febbraio – Corso sulle tecniche di potature di alberi da frutto, con possibilità di partecipare a singoli incontri (il primo con una preparazione teorica, il secondo con un affondo più pratico);

15 febbraio, 1 e 15 marzo – Corso di Outdoor Education in natura, dedicato a insegnati, educatori, guide ambientali e animatori sociali;

21 marzo, 18 aprile, 9 maggio e 13 giugno – Corso teorico pratico sull'Orto biologico, dalla semina alla raccolta;

12 aprile – Corso sul riconoscimento e utilizzo delle erbe spontanee;

10 maggio – Corso di cucina naturale con erbe spontanee.

Per i più piccoli sono previste due serate avventurose nei boschi:

16 maggio – “Alla scoperta degli animali notturni”;

27 giugno – "Alla scoperta delle lucciole e altri piccoli animali del bosco"

I corsi saranno tenuti da docenti ed esperti con pluriennale esperienza e prevedono attestato di partecipazione e materiali didattici.

Le iscrizioni sono già aperte, in particolare per il corso del 7 febbraio: Modulo iscrizione.

Per ulteriori informazioni: cascinarapello@liberisogni.org – 388 1996072.

Per consultare tutti i corsi e il calendario aggiornato: www.liberisogni.org