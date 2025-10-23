Liceo Manzoni di Lecco Erasmus+: nuove collaborazioni con Svezia e Germania

Grazie ai fondi Erasmus+ e PNRR, la scuola amplia le opportunità di mobilità per studenti e insegnanti

Cinque docenti hanno partecipato a visite preparatorie in due nuove scuole europee

LECCO – Il Liceo Manzoni di Lecco continua a distinguersi nel panorama educativo europeo grazie alle numerose iniziative nell’ambito del programma Erasmus+. Cinque docenti dell’istituto hanno recentemente preso parte a importanti visite preparatorie in vista di nuovi scambi culturali che arricchiranno ulteriormente l’offerta formativa dell’istituto.

Le insegnanti Emanuela Mauri, Monica Putzu ed Elena Schenatti sono volate a Varberg, in Svezia, dove sono state accolte con professionalità e calore presso la “Peder Skrivares Skola”, istituto superiore con una lunga tradizione e un’ampia varietà di indirizzi di studio. La città, situata sulla costa sud-occidentale del Paese, unisce il fascino del mare a un territorio ricco di riserve naturali, laghi e foreste.

Parallelamente, le docenti Anna Niccolai e Sabrina Roma, invece, hanno fatto tappa a Ibbenburen, in Germania, presso la “Gesamtschule Erna de Vries”, una scuola moderna in un contesto naturalistico di grande valore. Entrambe le strutture si sono distinte per spazi innovativi e accoglienti, pensati per favorire il benessere di studenti e insegnanti.

Le due nuove destinazioni si inseriscono in un progetto che intreccia rigenerazione urbana, memoria industriale e turismo sostenibile, valorizzando i legami tra lago, montagna e – nel caso svedese – mare. Nel mese di novembre, gli insegnanti svedesi e tedeschi saranno ospiti a Lecco per definire gli ultimi dettagli degli scambi che si terranno in primavera.

Queste visite fanno parte di un progetto Erasmus+ che ha visto il Liceo Manzoni impegnato con grande dedizione nell’ottimizzazione dei finanziamenti ricevuti. L’accreditamento Erasmus+, ricevuto nel 2023, ha permesso di accedere a fondi significativi, affiancati da risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Grazie a questo supporto economico, sono state assegnate 14 borse di studio a docenti per la formazione in diverse città europee e programmate due esperienze di job shadowing focalizzate sui temi dell’inclusione e dell’innovazione didattica.

Nel corso del 2025, la scuola ha già realizzato cinque mobilità di gruppo con i partner storici in Francia, Spagna e Germania, coinvolgendo attivamente gli studenti in attività di scambio e collaborazione.

Altre sei mobilità sono in fase di progettazione per il 2026, con l’obiettivo di estendere le opportunità sia al Liceo Linguistico che al Liceo Classico.

Il Liceo Manzoni considera l’internazionalizzazione non solo un obiettivo formativo, ma una missione culturale. Attraverso Erasmus+, la scuola promuove apertura, dialogo e confronto tra culture, elementi essenziali in un’epoca in cui la cooperazione internazionale rappresenta una risorsa strategica per la crescita civile e personale dei giovani. Il progetto si conferma così un modello virtuoso di scuola europea, capace di formare cittadini consapevoli, curiosi e globali, pronti a muoversi con competenza nel mondo contemporaneo.