Lido di Mandello, le nuove regole funzionano: “Situazione decisamente migliorata”

Dopo l’introduzione del nuovo regolamento di accesso e delle misure di sicurezza nell’area lago, il sindaco Fasoli traccia un primo bilancio

Posizionato il cancello al molo e in corso valutazioni su come gestire la darsena

MANDELLO – “In generale la situazione è decisamente migliorata. Abbiamo i vigilantes presenti tutto il giorno e stiamo cercando di gestire la situazione, soprattutto per quanto riguarda il molo e la darsena”. A pochi giorni dalla riapertura del Lido comunale e dall’entrata in vigore del nuovo sistema di accesso, il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli traccia un primo bilancio delle misure introdotte dall’Amministrazione per riportare ordine e sicurezza nell’area lago dopo le criticità emerse nelle ultime settimane quando episodi di degrado, grande afflusso di giovani, problemi di ordine pubblico, abbandono di rifiuti e comportamenti non rispettosi degli spazi comuni avevano spinto il Comune ad accelerare su un nuovo modello di gestione dell’intera area a lago.

Il primo cittadino parla di segnali incoraggianti, pur sottolineando che il lavoro non è concluso e che restano ancora alcuni aspetti da perfezionare, sia sul fronte organizzativo del Lido sia nella gestione del molo, della darsena e dei consistenti flussi di visitatori che ogni fine settimana raggiungono il territorio.

Uno degli interventi già completati riguarda proprio il molo, dove è stato posizionato un cancello per impedire ai giovani di andare a tuffarsi. Parallelamente è terminata la consegna delle chiavi a tutti i proprietari delle barche attraccate per consentirne l’accesso. Resta invece aperta la partita legata alla darsena, sulla quale l’Amministrazione sta valutando le modalità più adeguate di utilizzo e gestione, che si ipotizzava di affidare al vicino chiosco. “Spero di riuscire ad avere novità entro il weekend”, aggiunge il sindaco.

Sul fronte del Lido comunale, riaperto sabato 20 giugno dopo il passaggio gestionale alla Canottieri Moto Guzzi e l’introduzione del nuovo regolamento di accesso, il primo bilancio viene definito positivo, pur con alcuni aspetti ancora da perfezionare. “Direi che abbiamo cominciato bene – osserva Fasoli -. Ci sono ancora alcune cose da sistemare. Entro il weekend dovremmo avere attiva anche la registrazione online per chi accede nell’area, per ora è possibile effettuarla solo sul posto”.

In questi giorni si stanno inoltre completando le forniture necessarie alla piena operatività della struttura: sdraio, ombrelloni e altri materiali, mentre entro domani dovrebbe essere montata tutta la cucina. “Dal punto di vista tecnico la gestione non è facile”, precisa il sindaco, che ci ha tenuto anche a dire la sua rispetto all’intervento mosso da Casa Comune per Mandello Democratica. Il gruppo di opposizione, pur condividendo la necessità di rafforzare la sicurezza, ha espresso perplessità sulle misure adottate. In una nota, il gruppo ha ribadito di sostenere da tempo l’Amministrazione nel confronto con gli enti competenti sul tema dell’ordine pubblico, ma ritiene che alcune delle nuove disposizioni rischino di penalizzare innanzitutto i cittadini mandellesi.

Contestati in particolare l’obbligo per i residenti di registrarsi e mostrare un documento per entrare in un’area pubblica, i controlli effettuati all’ingresso dal personale di sicurezza privato, compresa l’apertura di borse e zaini, e il divieto di accesso ai minorenni non residenti nei Comuni di Mandello, Abbadia Lariana e Lierna se non accompagnati da un adulto, misura giudicata discriminatoria. Secondo Casa Comune, sia la convenzione tra Comune e Canottieri Moto Guzzi sia il regolamento del Lido garantiscono infatti un accesso libero e gratuito ai cittadini. Per questo motivo il gruppo annuncia la presentazione di una formale interrogazione al sindaco per ottenere chiarimenti sugli aspetti normativi e amministrativi del provvedimento.

“Il Lido è da sempre un luogo caro ai mandellesi ed è un simbolo dell’identità del paese. Vogliamo che rimanga uno spazio pubblico, libero, accessibile. Con le regole necessarie per garantire sicurezza e rispetto, ma senza trasformarlo in un posto dove si viene identificati da un soggetto privato prima di poter mettere un piede in acqua”, si legge nella nota. Casa Comune conclude sottolineando di non essere convinta che il provvedimento avvantaggi realmente i cittadini: “La sicurezza serve a proteggere, non a limitare la libertà di circolazione e di accesso dei mandellesi, a maggior ragione in uno spazio pubblico come il Lido. Siamo pronti al confronto, sempre nell’interesse esclusivo della nostra comunità”.

Sul punto Fasoli replica: “Abbiamo semplicemente introdotto la registrazione per poter accedere al Lido. Per una questione di capienza è ovvio che occorra mostrare un documento. Il documento serve per registrarsi”.

Il sistema è stato pensato non solo per il contingentamento degli accessi, fissato a un massimo di 500 presenze contemporanee, ma anche per aumentare il livello di sicurezza e consentire una migliore identificazione in caso di problemi. “Stiamo cercando di capire se, al di là del numero totale degli accessi, sia possibile migliorare la tipologia di informazioni registrate, in modo da facilitare anche le Forze dell’ordine se qualcuno dovesse creare problemi – chiarisce Fasoli -. L’obiettivo è avere un ordine di persone che rispettano le regole. L’affluenza resta impegnativa, ma molto meno rispetto a prima”.

Le misure attuali sono il risultato di un percorso avviato dopo settimane complesse per l’area dei giardini pubblici, del Lido e del lungolago. Le criticità erano esplose in particolare in concomitanza con la festa musulmana di Eid al Adha, quando numerosi giovani erano arrivati a Mandello, soprattutto in treno, concentrandosi nell’area dei giardini e della spiaggetta Falck, complice anche la temporanea chiusura del Lido. In quell’occasione il sindaco aveva parlato di una situazione non caratterizzata da gravi episodi di violenza, ma comunque molto problematica sotto il profilo del degrado: alcol, rifiuti, cani lasciati liberi e una gestione degli spazi pubblici diventata difficile. Da qui la decisione di introdurre vigilanza quotidiana, nuove regole per il Lido, controlli più severi e interventi fisici su alcune aree sensibili.

Il nuovo regolamento del Lido, come detto, prevede il rilascio di un braccialetto identificativo personale, ottenibile tramite registrazione, il controllo dell’identità degli utenti, limiti alla presenza contemporanea, norme specifiche per i minori e regole più stringenti sulla permanenza all’interno dell’area. I minori di 18 anni non residenti a Mandello, Abbadia Lariana e Lierna possono accedere solo se accompagnati da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, mentre i residenti nei tre Comuni possono entrare autonomamente previa registrazione.

Restano inoltre vietati comportamenti che compromettano sicurezza, decoro e tranquillità dell’area, così come l’introduzione non regolamentata di cibi e bevande, fatta eccezione per acqua, piccoli snack e alimenti legati a esigenze sanitarie o alimentari.

Il tema, però, secondo Fasoli, va oltre Mandello e riguarda anche la gestione degli afflussi lungo la direttrice ferroviaria. “Sono stati messi in campo interventi ad alto impatto con Prefettura e Questura, ma è ovvio che il tema è quello del treno – sottolinea il sindaco -. Oltre ad aumentare i controlli, l’unica soluzione vera è che il biglietto sia prenotabile e rilasciato per un determinato convoglio solo fino al raggiungimento della capienza massima”.

Secondo Fasoli, il problema non riguarda soltanto l’ordine pubblico, ma anche la qualità del servizio per chi usa il treno regolarmente, compresi turisti e famiglie. “Chi viene in vacanza deve poter usufruire del servizio senza stare in piedi”, aggiunge.

Il tema è già stato portato all’attenzione delle istituzioni sovracomunali. Il sindaco riferisce infatti che la Prefettura ha provato a scrivere a Trenord, nella prospettiva di individuare soluzioni più efficaci per regolare i flussi e ridurre le criticità nei Comuni della sponda orientale del lago.

L’obiettivo dell’Amministrazione resta quello già indicato al momento della riapertura del Lido: trasformare l’area in uno spazio ordinato, controllato e pienamente fruibile, senza limitarne la vocazione pubblica ma garantendo sicurezza, servizi e rispetto reciproco. “L’obiettivo del Lido è che sia un posto dove usufruire dei servizi in serenità”, conclude Fasoli.