Lierna, approvato il Piano di Diritto allo Studio: “Educazione ed inclusione al centro”

Il sindaco Costantini: “Continueremo a sostenere la scuola con convinzione e responsabilità”

LIERNA – Il Comune di Lierna rinnova il proprio impegno a favore dell’istruzione, dell’inclusione e della formazione con l’approvazione del Piano per il Diritto allo Studio 2025/2026, confermando la volontà di garantire a tutti gli studenti pari opportunità di accesso, partecipazione e successo formativo. Si tratta di uno strumento fondamentale, attraverso il quale l’Amministrazione comunale destina circa 300mila euro a sostegno di 149 bambini e ragazzi, tra servizi, progetti educativi e contributi alle famiglie.

“La scuola è il luogo in cui cresce il futuro della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Simonetta Costantini –. Continueremo a sostenerla con convinzione e responsabilità, perché l’educazione è l’investimento più prezioso che un’amministrazione possa fare.”

Una parte importante del Piano riguarda la Scuola dell’Infanzia di Lierna, gestita dalla Fondazione omonima, che accoglie 34 bambini, di cui 28 nella sezione dell’infanzia e 6 nella sezione primavera. Il Comune sostiene la struttura con 53.116 euro, destinati a progetti educativi, attività didattiche e interventi di manutenzione, oltre a 10.000 euro di contributi diretti alle famiglie per l’abbattimento delle rette. A questi si aggiungono 6.038 euro provenienti dal Fondo 0–6 anni, che consentono di ampliare la rete dei servizi educativi in collaborazione con l’asilo nido “Riccardo Zelioli” di Mandello del Lario. Tra i progetti promossi figurano attività di educazione stradale, teatro, psicomotricità, lingua inglese e laboratori di accoglienza. Inoltre, il Comune ha previsto un bando del Fondo di Solidarietà Comunale per un massimo di 25.000 euro, destinato alle famiglie con bambini residenti tra i 3 e i 36 mesi.

Le scuole primaria e secondaria di primo grado accolgono complessivamente 115 alunni, 69 nella primaria e 46 nella secondaria. Per queste fasce scolastiche il Comune ha stanziato 38.964 euro, che serviranno a finanziare progetti di educazione civica e legalità, laboratori teatrali e scientifici, iniziative di lettura, viaggi d’istruzione, borse di studio e contributi per la fornitura dei libri di testo. Tra le attività di rilievo figurano il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il progetto “Legalità”, dedicato alla sensibilizzazione contro mafie e corruzione, e l’“Orchestra Vitaliner”, che permette agli studenti del corso musicale di proseguire la propria passione anche dopo la scuola media.

Il Piano prevede anche interventi a favore degli studenti residenti iscritti alle scuole superiori e alle università, con borse di studio per un totale di 6.100 euro, destinate a chi ha conseguito risultati di eccellenza: votazioni pari o superiori a 90/100 alla maturità e 105/110 o 110/110 alla laurea. Un segnale concreto di sostegno al merito e all’impegno nello studio.

Accanto ai progetti formativi, l’Amministrazione continua a garantire i principali servizi educativi: la mensa scolastica, con un impegno di 43.200 euro e un’attenzione particolare alla qualità nutrizionale e all’educazione alimentare; il doposcuola e il centro estivo, per i quali vengono stanziati oltre 90.000 euro; la manutenzione e l’acquisto di arredi scolastici, per un totale di 18.816 euro; e gli interventi di inclusione e trasporto scolastico per studenti con disabilità o fragilità, pari a 9.700 euro.