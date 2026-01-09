Lierna. Lavori sulla Sp 72: senso unico alternato dal 7 al 30 gennaio

Interventi di consolidamento e rifacimento dei parapetti nel tratto tra pk 66+000 e 66+300

Senso unico alternato con semaforo a Lierna, attivo tutti i giorni dal 7 al 30 gennaio 2026

LIERNA – Nuove modifiche alla viabilità lungo la Sp 72 del Lago di Como, nel territorio comunale di Lierna. La Provincia di Lecco ha emesso un’ordinanza che prevede la regolamentazione al transito con l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, nel tratto compreso tra il pk 66+000 e il pk 66+300 circa.

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 8.30 di mercoledì 7 gennaio fino alle ore 17.00 di venerdì 30 gennaio 2026, sabati e giorni festivi inclusi. La misura di rende necessaria per consentire la ripresa degli interventi di ammodernamento dei sistemi di ritenuta stradale e il consolidamento del ciglio della valle, oltre al rifacimento dei parapetti.

I lavori rientrano nel più ampio programma di interventi promosso dalla Provincia di Lecco per la qualificazione della Sp 72 in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.