Lierna: regata di “Lucie” in memoria di Christian Patriarca

L’appuntamento è per domenica 23 giugno

Saranno due le gare: quella maschile sui 1.500 metri e a seguire la prova femminile sugli 800 metri

LIERNA – Da poco meno di un anno Lierna ha la sua “Lucia“, voluta dalla Pro Loco per mettere in pratica un’idea che Christian Patriarca aveva lanciato senza riuscire a vederla realizzata, per la sua improvvisa e imprevedibile scomparsa. Grazie alla collaborazione della ProLoco di Lierna con la Associazione “Remiera Laghèe” di Bellano, quest’anno per la prima volta Lierna vedrà lungo la sua riviera una gara di “Lucie” nell’ambito delle manifestazioni sportive riconosciute dal Comitato Provinciale di Como e Lecco della Federazione Canottaggio a sedile fisso (FICSF). L’appuntamento è per domenica 23 giugno.

Sarà la prima gara del Trofeo Bcc Lezzeno, articolato su sei prove, tra giugno e agosto, sulle acque di diverse località della riva orientale e quella occidentale del Lario. La manifestazione avviene sotto il patrocinio del Comune di Lierna e dell’Autorità di Bacino. Nella giornata di domenica 23 giugno, saranno due le gare: quella maschile sui 1.500 metri con partenza alle ore 10 all’altezza della ex casa cantoniera, e a seguire la prova femminile sugli 800 metri con partenza davanti Riva Bianca. Per entrambe l’arrivo sarà sotto piazza IV Novembre in prossimità dell’imbarcadero, con il pubblico che potrà assistere al finale dal lungolago.

Tutto il percorso e l’andamento delle gare saranno sotto l’osservazione di giudici ufficiali e commentato in diretta dalla postazione all’arrivo. Oltre ai trofei ufficiali offerti da Bcc Lezzeno per la prova maschile e da Lario Multiservizi di Dongo per la femminile, la ProLoco Lierna assegnerà agli equipaggi vincitori delle due prove il trofeo Memorial Christian Patriarca (offerto dalla famiglia di Christian). La “Lucia” di Lierna, per questa volta non potrà gareggiare non essendo ancora attrezzata per le manifestazioni ufficiali, ma nei progetti della Pro Loco c’è anche quello di adeguare l’imbarcazione e costituire gli equipaggi per poter competere presto con la propria barca e i suoi ragazzi e ragazze.