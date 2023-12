Lierna. Sculture in legno e presepe: frammenti di Natale a Sornico

Inaugurata la mostra di Giorgio Panizza alla ‘Corte della Carla’ nella frazione di Sornico

Le opere in legno, una trentina, parlano dell’esperienza di vita dell’artista

LIERNA – “Non esiste artista che rappresenti qualcosa che non abbia vissuto o che non l’abbia colpito”. C’è tutto la vita di Giorgio Panizza nelle venature dei legni da cui, nel tempo, ha tratto le opere che compongono la mostra di sculture in legno inaugurata ieri, giovedì, nella frazione di Sornico a Lierna.

Una novità che va ad aggiungersi al presepe come da tradizione allestito alla Chiesa di San Michele in prossimità delle festività natalizie, poco distante dall’esposizione che ospita i lavori dell’artista liernese (anche se oggi vive a Olcio, località di Mandello), nella vita imprenditore informatico, ma con il cuore (e le mani) immerse nel legno.

“Da quando ho fatto corsi di intaglio con esperti del settore sono riuscito a esprimermi come volevo. Nelle opere in mostra ho portato i miei trascorsi o quello che mi ha colpito lungo il cammino. Poi ognuno nell’arte riproduce i sentimenti e il suo pensiero come meglio crede”, racconta Panizza, pseudonimo d’artista ‘Giorso’.

Un periodo difficile da cui ha desiderato scappare, sogni da inseguire, la nascita dei nipotini, la voglia di lasciare un segno solo alcuni dei significati nascosti nella trentina di opere intagliate nel legno, che con la mostra ha deciso di svelare. “Legno di cirmolo e di tiglio – precisa l’artista – perché sono più malleabili da lavorare rispetto ad altri. Dei lavori esposti, la maggior parte provengono da collezioni private, prodotti nell’arco di una decina d’anni. Globalmente ho realizzato un’ottantina di opere durante il mio percorso, e sono alla mia quarta mostra”. Quanto tempo serve per realizzare simili creazioni? “Difficile rispondere: dipende dai momenti, dall’estro, dal tempo”, risponde Panizza.

Al momento inaugurale della mostra, accompagnato da rinfresco e doni per i più piccoli, un folto gruppetto di partecipanti, tra cui membri della Pro Loco e degli Alpini, patrocinanti dell’iniziativa insieme all’Associazione Culturale Giannino Castiglioni. L’esposizione, curata da Chiara Tagliabue, sarà visitabile nel mese di dicembre nei giorni 8-9-10-16-17-23-24-26-30-31 e nel mese di gennaio il 6 e il 7 dalle ore 14.30 alle 17.00 presso la cantina dell’Attilio della casa vacanza ‘La Corte della Carla’ in via San Michele 11.

Il consiglio è di arrivare a Sornico dal Sentiero del Viandante: la visione della caratteristica borgata addobbata a festa racchiude in sé tutta la magia del Natale.