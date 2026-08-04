Lierna, torna la Tombolata di Ferragosto: in palio iPhone 17, Smart TV e tablet

La serata è in programma venerdì 14 agosto, alle 21.15, presso il Campo Sportivo

LIERNA – Appuntamento con una delle tradizioni più attese dell’estate a Lierna, dove la comunità si ritroverà per la consueta Tombolata di Ferragosto, iniziativa che unisce convivialità e spirito di partecipazione.

La serata è in programma venerdì 14 agosto, alle 21.15, presso il Campo Sportivo del paese. L’evento è promosso dalla Parrocchia Sant’Ambrogio di Lierna, con il sostegno della Pro Loco Lierna APS, e prevede una ricca estrazione di premi, oltre ai tradizionali riconoscimenti per terzine, quartine, cinquine e tombole.

Tra i premi principali spiccano un iPhone 17, completo di auricolari Apple e cover di alta qualità, una Smart TV Samsung da 43 pollici e un tablet Lenovo con display Full HD da 10,1 pollici.

La manifestazione sarà anche un momento di ricordo dedicato a Claudia Canali, Giacomo ed Ermelinda Greppi, Cesare e Tullia Ronzani, Virginio Carri, Carla Zucchi, Alessandro Bono e ai benefattori, ai quali l’iniziativa è dedicata.

In caso di maltempo, la Tombolata sarà rinviata a sabato 15 agosto, sempre alle 21.15. Qualora le condizioni meteorologiche non consentissero lo svolgimento nemmeno in quella data, è già previsto un ulteriore rinvio a domenica 16 agosto, allo stesso orario.