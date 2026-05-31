Lierna, tornano “Le Cantine di Lierna – Lierna paese diVino”: aperte le iscrizioni

Sabato 6 giugno torna l’atteso itinerario enogastronomico tra le frazioni di Mugiasco e Sornico

Dodici cantine, degustazioni e intrattenimento musicale per una serata dedicata ai sapori del territorio

LIERNA – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la XIII edizione de “Le Cantine di Lierna – Lierna paese diVino”, la tradizionale manifestazione enogastronomica organizzata dalla Pro Loco che sabato 6 giugno accompagnerà residenti e visitatori alla scoperta di vini, sapori e scorci caratteristici del paese.

L’evento, ormai appuntamento consolidato dell’estate lariana, si svolgerà anche quest’anno lungo un itinerario che attraverserà le frazioni di Mugiasco e Sornico, trasformando le storiche cantine del borgo in punti di degustazione dedicati alle eccellenze vinicole provenienti da diverse regioni italiane.

La partecipazione è a numero chiuso e richiede la prenotazione obbligatoria. Per i gruppi composti da oltre otto persone è inoltre previsto l’acquisto anticipato dei biglietti in prevendita.

Il costo del pass è di 35 euro e comprende l’accesso a 12 cantine con altrettante degustazioni di vino, oltre a un primo piatto accompagnato da un calice presso lo stand cucina organizzato in collaborazione con l’Associazione Mato Grosso.

Le cantine saranno gestite da produttori e aziende agricole provenienti da differenti territori vitivinicoli italiani: Cantine Teanum (FG), Macario (AT), Wine Shop – Enoteca Moioli e Rizzi (LC), Daprati (PV), Az. Agr. Bressan Daniele (TV), Ca’ degli Orsi (CO), Az. Agr. Fumagalli (LC), Az. Agr. Faravelli Gabriele (PV) e Az. Agr. Chiesa (PV).

Accanto ai produttori saranno presenti anche alcune associazioni del territorio liernese, tra cui la Polisportiva con la Scuola Calcio, il Gruppo Alpini e il Corpo Musicale.

Ad accompagnare la serata sarà l’intrattenimento musicale dei Vogo Beat, che contribuiranno a creare l’atmosfera lungo il percorso degustativo.

Le cantine saranno aperte dalle 17.30 alle 23, mentre il servizio cucina sarà attivo dalle 18.30 alle 22.30. Il ritiro dei pass è previsto dalle 17.30 alle 19.30 in frazione Sornico, in via San Michele 11.

La manifestazione rappresenta una delle iniziative più apprezzate del calendario locale, capace di coniugare promozione del territorio, valorizzazione delle tradizioni e convivialità, attirando ogni anno numerosi partecipanti da tutto il territorio lariano e non solo.