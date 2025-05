Lierna, tutto pronto per il Trekking al Chiaro di Luna

Il ritrovo sarà alle 17:30 alla biblioteca Goretti, rientro previsto dopo la mezzanotte

Ogni casello avrà sua portata accompagnata con un vino abbinato

LIERNA – Si terrà sabato 10 marzo il Trekking al Chiaro di Luna organizzato della Pro Loco di Lierna. Il ritrovo previsto è presso al biblioteca Aurelio Goretti, in via Parodi 33, alle ore 17:30, dopodiché si partirà per un vero e proprio tour enogastronomico, suddiviso in quattro tappe o portate.

Si passeggerà, quindi, lungo i sentieri nei boschi appena fuori al paese con soste nei quattro caselli, nei quali i proprietari ospiteranno i partecipanti al Trekking. La prima tappa sarà al Casello del Giacomo dove si potrà gustare un antipasto con le prelibatezze di lago. Poi, si passerà al Casello del Luis dove si potrà mangiare un primo della tradizione, nella 3^ tappa la portata del Predaneee sarà invece un secondo di carne e contorno. Dulcis in fundo alla Carbonera con dolce, caffè ed ammazzacaffé.

Ogni portata sarà accompagnata da un vino in abbinamento, non sono previste variazioni al menù eccezion fatta per allergie ed intolleranze.

Per affrontare il Trekking al Chiaro di Luna è obbligatorio un abbigliamento adeguato con scarpe da trekking o pila/frontalino siccome verranno affrontati dei tratti su sentieri di montagna. Per tale motivo non ammessi i passeggini, mentre i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio.