LILT. ‘Cibo, gusto e salute’: trionfano CFPA Casargo e Istituto Romagnosi

Sfida tra quattro scuole alberghiere per creare la ricetta più salutare

Piatti vincenti caramelle di sgombro e fagottini di rana pescatrice, nel progetto promosso da LILT e incentrato sulla prevenzione a tavola

CASATENOVO – Si sono tenute a Casatenovo le premiazioni del progetto ‘Cibo, gusto e salute: il futuro nelle nostre bocche’, giunto alla terza edizione e rivolto a tutte le scuole alberghiere. In occasione della Settimana Nazionale della Prevenzione oncologica LILT ha voluto ribadire che ‘la lotta ai tumori comincia a tavola’, formando e informando i giovani che si occupano di alimentazione e saranno chef di domani, affinché possano conoscere bene la cultura della prevenzione a tavola tenendo conto del bilanciamento degli ingredienti, del controllo delle porzioni, della ricerca dei prodotti migliori rispettosi della stagionalità e della territorialità.

Sei scuole del territorio per un totale di 220 alunni hanno seguito i webinar con specialisti LILT per apprendere gli ‘stili di vita salutari’, e quattro scuole si sono poi sfidate in presenza nella mattinata del 24 marzo scorso presso l’Istituto Graziella Fumagalli di Casatenovo, creando una ricetta sana utilizzando un paniere con alcuni carboidrati del territorio.

Gli istituti convolti sono stati, oltre all’Istituto Professionale Statale G. Fumagalli di Casatenovo, l’Istituto Alberghiero di Casargo, l’ Istituto Romagnosi di Erba e la Scuola Superiore Ezio Vanoni di Porlezza con gli studenti delle ultime classi. Ogni classe si è impegnata a scegliere e a cucinare un menù sano che è stato assaggiato da una giuria competente. Vincitori sono stati i futuri chef della scuola di Casargo che hanno cucinato le caramelle di sgombro, aggiudicandosi il diploma per la migliore ricetta. A cucinare la ricetta più salutare invece l’Istituto Romagnosi di Erba, che ha realizzato fagottini di rana pescatrice.

“Ringraziamo tutti gli studenti e docenti che hanno collaborato alla buona realizzazione del progetto, mostrando passione e dedizione”, commentano da LILT.