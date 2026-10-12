Limonta, completata la rete fognaria: investiti 1,6 milioni

Il secondo lotto, avviato a gennaio e concluso a ottobre 2026, vale 800mila euro

Gli interventi completano il percorso avviato con il primo lotto, terminato a novembre 2025

OLIVETO LARIO – Si sono conclusi a ottobre i lavori del secondo lotto per la separazione della rete fognaria nel centro storico di Limonta, frazione di Oliveto Lario. L’intervento, realizzato da Lario Reti Holding e avviato a gennaio 2026, ha richiesto un investimento di circa 800.000 euro, che si aggiunge alla stessa cifra stanziata per il primo lotto, completato a novembre 2025. La spesa complessiva per le due fasi raggiunge così 1,6 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare il servizio fognario e tutelare le acque del Lago di Lecco.

Il primo lotto aveva consentito di separare le acque bianche dai reflui, collegare nuovi scarichi alla rete ed eliminare gli scarichi diretti nel lago, estendendo il sistema fognario nelle aree a valle della strada provinciale SP 583. Con la conclusione della seconda fase, i lavori hanno interessato il centro storico di Limonta, completando il percorso di ammodernamento della rete nella frazione.

Il cantiere appena terminato rappresenta un ulteriore tassello del programma di investimenti portato avanti sul territorio comunale dal 2017. Tra il 2017 e il 2019 erano già stati realizzati interventi per la separazione delle reti fognarie a Vassena e Limonta, per un valore di circa 990.000 euro.

Un investimento ancora più consistente ha riguardato, tra il 2021 e il 2023, il collettore intercomunale Valmadrera–Oliveto e Lario–Civenna, comprensivo di una tratta sublacuale e di nove stazioni di rilancio. L’opera, dal valore di circa 8,6 milioni di euro, è stata realizzata per convogliare i reflui al depuratore di Valmadrera.

Più recentemente, il piano è proseguito con il completamento della separazione delle fognature nel centro della frazione di Onno, per un investimento di circa 2 milioni di euro.

Con la fine dei lavori a Limonta, resta ora da completare la sistemazione definitiva della pavimentazione stradale. L’asfalto dovrà attraversare una fase di assestamento: i ripristini conclusivi e la posa del nuovo manto sono previsti con l’arrivo della prossima bella stagione.

Gli interventi realizzati puntano a rendere più efficiente il sistema fognario dell’area costiera di Oliveto Lario, migliorando la gestione dei reflui e contribuendo alla salvaguardia dell’ecosistema lacustre, a beneficio dell’ambiente e della comunità locale.