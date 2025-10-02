Linee Lecco, al via il servizio a chiamata nelle domeniche tra Calolzio, Erve e Carenno

“Una soluzione innovativa verso l’annoso problema dell’erogazione del servizio nelle aree a domanda più debole”

CALOLZIO – Il Trasporto Pubblico Locale di Linee Lecco muove un primo passo verso una soluzione innovativa all’annoso problema dell’erogazione del servizio alle aree a domanda più debole, con l’avvio del servizio a chiamata nelle domeniche per la Linea D144 Calolzio – Erve – Carenno.

“Il ripristino delle corse domenicali in questa area con questa nuova modalità rappresenta il punto di arrivo di un lungo lavoro di raccolta ed organizzazione di risorse materiali ed umane e costituisce soltanto un primo passo nella implementazione di nuove risposte alle reali esigenze della domanda di trasporto pubblico – fanno sapere da Linee Lecco – In questo modo, si garantirà il servizio di trasporto pubblico locale invernale domenicale nelle frazioni lungo la direttrice Calolzio – Erve – Carenno, assicurandone la sostenibilità e stabilità nel tempo”.

Durante tutta la stagione invernale sarà possibile richiedere l’attivazione fino a quattro corse lungo la direttrice Calolzio – Erve – Carenno, due al mattino e due al pomeriggio, come nella tabella riportata:

“L’attivazione del servizio – concludono dalla società – avverrà tramite richiesta scritta a movimento@lineelecco.it da far pervenire entro mercoledì per la domenica successiva. Gli uffici di Linee Lecco daranno conferma scritta della attivazione entro venerdì”.