Lions Club Merate: Ezio Dell’Orto è il nuovo presidente

Il passaggio di consegne è avvenuto sabato sera durante una cena al Griso

Presenti anche i sindaci di Merate, Cernusco Lombardone e Montevecchia

MERATE – Nuovo presidente per il Lions Club Merate. Sabato sera l’incantevole cornice del ristorante Il Griso di Malgrate ha fatto da cornice al cambio di campana all’interno del sodalizio brianzolo. Ezio Dell’Orto ha infatti raccolto il testimone di Venanzio Lavelli, a cui sono andati i ringraziamenti per l’importante lavoro svolto e la promessa di lavorare in continuità per portare sempre in alto i valori che contraddistinguono i Lions.

Ed è proprio allo spirito di servizio che contraddistingue il sodalizio filantropico, fondato negli Stati Uniti nel 1917, hanno fatto riferimento, nei loro interventi, i sindaci di Merate Mattia Salvioni, di Cernusco Lombardone Gennaro Toto e di Montevecchia Ivan Pendeggia, ribadendo la disponibilità a collaborare e a sostenere gli importanti progetti promossi, anno dopo anno, dai Lions.

Il neo presidente ha poi posto l’accento sulla volontà di collaborare con i club di zona per favorire l’ingresso di nuovi soci con cui dare nuova linfa ed energia al gruppo.

Dell’Orto sarà affiancato nel suo mandato dal vice presidente Giorgio Panzeri e dai consiglieri Paola Panzeri e Antonio De Luca, con quest’ultimo incaricato anche di gestire la comunicazione.

GALLERIA FOTOGRAFICA