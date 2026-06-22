Lions Club Merate: l’avvocato Giovanni Romagnano confermato presidente

Romagnano è stato confermato all’unanimità

“Siamo certi che continuerà a guidare il Club con passione, equilibrio e lungimiranza”

OSNAGO – L’avvocato Giovanni Romagnano confermato presidente del Lions Club Merate. La “proclamazione” è avvenuta nei giorni scorsi nella prestigiosa cornice di Villa Galimberti di Osnago, dove si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo Presidente del Lions Club Merate, alla presenza di autorità civili e militari, soci e ospiti che hanno voluto partecipare a questo importante momento della vita associativa.

Nel corso della serata, rompendo la tradizione lionistica che vuole la rotazione annuale della carica di Presidente è stato riconfermato alla guida del Club, per l’anno sociale 2026-2027, l’Avvocato Giovanni Romagnano, eletto all’unanimità dai soci. “Una scelta che nasce dalla profonda stima e dalla piena fiducia maturate durante il precedente mandato, nel quale ha saputo distinguersi per passione, competenza e costante dedizione ai valori lionistici” fanno sapere dal sodalizio, riconoscendo all’avvocato Romagnano una guida equilibrata, autorevole e contrassegnata da tanto spirito di servizio, durante la quale sono state promosse iniziative di grande valore e tali da rafforzare il senso di appartenenza tra i soci.

“Il suo impegno costante e la sua capacità di coinvolgere e motivare hanno lasciato un segno tangibile nel percorso di crescita del Club. Per queste ragioni, la scelta di affidargli nuovamente la guida del Lions Club Merate è maturata in maniera spontanea e condivisa. La sua riconferma unanime rappresenta non solo il riconoscimento del prezioso lavoro svolto, ma anche, la fiducia e l’apprezzamento che ha saputo conquistare con il suo impegno, la sua competenza e la sua autentica dedizione al servizio degli altri. Con entusiasmo e profonda gratitudine, gli auguriamo un anno ricco di soddisfazioni personali e associative, di importanti risultati e di nuovi traguardi da raggiungere insieme. Siamo certi che continuerà a guidare il Club con passione, equilibrio e lungimiranza, incarnando al meglio i valori lionistici di amicizia, solidarietà e servizio alla comunità”.