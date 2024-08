L’Islanda in bicicletta, l’avventura di Alessandro è pronta a partire

Il percorso comprende il tragitto dell’Islanda da Sud a Nord

Un viaggio di 9 giorni con 750 km e 7.000 metri di dislivello tra vulcani, deserti e ghiacciai

VALMADRERA – Nove giorni in sella alla propria bicicletta, 750 km e 7.000 metri di dislivello positivo, attraversando l’Islanda da Sud a Nord. E’ questa l’avventura che vivrà Alessandro Sozzi,33enne di Valmadrera.

La partenza del viaggio è prevista per l’11 agosto dalla Capitale Reykjavik e successivamente farà visita alle principali “attrazioni naturali” come i Geyser, cascate e relitti abbandonati. Non mancheranno gli imprevisti, come pioggia e vento e saranno delle difficoltà che Alessandro Sozzi dovrà affrontare.

“L’idea di intraprendere questo viaggio nasce dalla passione per l’Outdoor, la bicicletta e la voglia di vivere la vita che ci offre attraverso delle esperienze fuori dalla comfort zone, riscoprendo così la bellezza e il piacere delle cose semplici” spiega Alessandro.

“Nella programmazione del viaggio, aggiunge, non è sufficiente prendere e partire: servono la giusta preparazione fisica, mentale e tecnica. Ringrazio per questo il brand sportivo che mi ha fornito tutto l’abbigliamento necessario per questa impresa”.