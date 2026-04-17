Lo sport, aggregazione ed educazione: fa centro la serata a Merate de L’incontro

Incontro ricco di spunti ieri sera, venerdì, in auditorium a Merate

A confrontarsi sul tema campioni dello sport e professionisti del settore

MERATE – Impegno, fatica, tenacia, rispetto, altruismo: solo solo alcuni dei valori che lo sport rappresenta e testimonia su cui è stato posto l’accento ieri sera, giovedì, durante la serata “Lo sport: aggregazione ed educazione” promossa dall’associazione culturale L’incontro presieduta da Dario Perego.

Un appuntamento che, seppur non ha fatto registrare il tutto esaurito in Auditorium, si è però contraddistinto per l’alta qualità degli ospiti, capaci di trattare un argomento di grande attualità, come quello dello sport come fattore di aggregazione e di educazione, con competenza e equilibrio regalando al pubblico presente preziosi spunti di riflessione.

A intervenire raccontando di sé e delle esperienze vissute e maturate tramite lo sport i campioni della pallacanestro italiana Pierluigi Marzorati e Antonello Riva e il capitano della Orocash Picco Lecco Arianna Lancini insieme alla psicologa Manuela Cantoia e al giornalista Gabriele Cattaneo.

A impreziosire ulteriormente la serata il video messaggio dell’atleta paralimpica Giusi Versace trasmesso in sala.

A inizio serata anche il prevosto di Merate don Mauro Malighetti ha voluto salutare gli ospiti e il pubblico sottolineando la bontà di iniziative come quella proposta ieri sera, volta a ricordare il profondo valore formativo ed educativo dello sport come palestra di vita.