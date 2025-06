Lomagna, gli studenti di terza vincitori del premio Teresa Sarti Strada

Le premiazioni si svolgeranno sabato pomeriggio: organizzato un collegamento dall’auditorium di via Roma

Premiato l’elaborato grafico “Pacispero: abbasso la guerra, alzo la pace”

LOMAGNA – Ci sono anche gli studenti delle classi terze della scuola primaria Volta di Lomagna tra i vincitori del premio Teresa Sarti Strada, il concorso per le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, giunto alla quinta edizione, istituito e finanziato da Fondazione Prosolidar e organizzato da Emergency per diffondere una cultura della pace e dei diritti.

Le premiazioni si svolgeranno oggi, sabato 31 maggio, alle 15 a Bari, negli spazi di AncheCinema.

L’amministrazione comunale di Lomagna ha organizzato un collegamento da remoto alla cerimonia, con la possibilità di assistere alle premiazioni dall’auditorium di via Roma.

I nove istituti vincitori provengono da tutta Italia, i loro docenti e giovani studenti saranno premiati dalla presidente di Emergency Rossella Miccio e dal presidente di Fondazione Prosolidar Giancarlo Durante.

Da quindici anni, il concorso intende stimolare l’interesse di bambini e ragazzi verso le tematiche sociali più attuali e urgenti e lo fa coinvolgendo i giovani studenti in un processo creativo di analisi e interpretazione del presente, di riflessione e rielaborazione. Processo che per questa edizione del Premio è partito dall’articolo 11 della Costituzione e dalla campagna R1PUD1A di EMERGENCY, per delineare il racconto di un mondo senza guerra, come possibilità concreta in cui gli ideali di pace, solidarietà e giustizia sociale vengano rispettati e condivisi da tutte le persone, in cui i diritti umani valgano per tutti senza eccezioni né discriminazioni.

Il bando dedicato a Teresa Sarti, co-fondatrice insieme a Gino Strada dell’ONG di cui è stata

presidente fino al 2009, ha visto quest’anno la partecipazione di 130 scuole, di cui 65 istituti primari e 65 istituti secondari di primo grado, con 310 elaborati, per un totale di 3.082 studenti, che hanno immaginato un mondo senza guerra, come ambizione e progetto possibile.

È questo infatti il tema al centro del Premio con cui si sono misurati tutti i partecipanti. Le scuole vincitrici riceveranno un buono da 800 euro da spendere nell’acquisto di materiale didattico, inoltre tutti gli alunni vincitori riceveranno un attestato e un ricordo personale.

Gli studenti delle classi terze (A, B e C) di Lomagna hanno vinto il premio nella categoria elaborati grafici con “Pacispero: abbasso la guerra, alzo la pace”, una bellissima rappresentazione del globo terrestre colorato con i colori dell’arcobaleno.