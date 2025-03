Lomagna, il 25 l’inaugurazione degli alloggi per persone con disabilità

Gli appartamenti sono stati realizzati all’interno del condominio Verma in via Magenta

Il progetto ha visto collaborare il Comune di Lomagna, l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Merate e l’Azienda Speciale Retesalute

LOMAGNA –Si terrà martedì 25 marzo l’inaugurazione degli appartamenti riservati a persone con disabilità realizzati nell’ambito del Pnrr presso il Condominio Verma, situato in Via Magenta 15. Questo progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Lomagna, l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Merate e l’Azienda Speciale Retesalute, rappresenta un passo significativo verso l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità.

L’iniziativa è parte di un programma più ampio, che prevede l’apertura di ulteriori unità abitative nei comuni di Merate e Cernusco Lombardone.

Gli appartamenti sono dotati di tecnologie avanzate, come domotica e teleassistenza, e sono accompagnati da un percorso formativo per l’uso delle tecnologie, con l’obiettivo di creare opportunità di lavoro a distanza. Il progetto mira a garantire una presa in carico integrata e la costruzione di un progetto individualizzato per ogni beneficiario, offrendo così una concreta opportunità di vita indipendente.

Gli alloggi sono concepiti per rispondere in modo mirato alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuovendo la loro integrazione nella società dal punto di vista abitativo e lavorativo.