Lomagna, torna la Scuola di passione politica: spazio ai giovani e alla cittadinanza attiva

L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 15 e i 34 anni: appuntamento giovedì 22 ottobre

La scuola di passione politica è pensata per chi desidera comprendere meglio le dinamiche della politica

LOMAGNA – Torna a Lomagna la “Scuola di passione politica”, l’iniziativa promossa nell’ambito di ProgettaLo 2.0 e rivolta ai giovani tra i 15 e i 34 anni interessati ad approfondire i temi della politica e della partecipazione alla vita pubblica.

Il percorso nasce con l’intento di offrire alle nuove generazioni un’occasione di conoscenza, confronto e riflessione, avvicinandole ai temi della cittadinanza attiva e al funzionamento della vita politica. Gli incontri saranno curati dal professor Raffaele Mantegazza, dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (UniMiB), che guiderà i partecipanti nell’approfondimento delle diverse tematiche proposte.

Il prossimo appuntamento è in programma per giovedì 22 ottobre, a partire dalle 19, nella Sala Polifunzionale di via Silvio Pellico 8, a Lomagna: l’incontro ha per titolo “4 novembre 1966: l’alluvione di Firenze. Un’Italia solidale”.

La Scuola di Passione Politica si rivolge a ragazze e ragazzi che desiderano comprendere meglio le dinamiche della politica, sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella società e avvicinarsi alle opportunità di partecipazione alla vita della comunità.

Un’occasione per stimolare curiosità, dialogo e interesse verso la cosa pubblica, dando ai giovani uno spazio in cui approfondire temi che riguardano da vicino il presente e il futuro della società.

Per iscrizioni: www.cooperativapaso.it