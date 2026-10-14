Lombardia, 101 morti sul lavoro in otto mesi: vittime in aumento

Il rapporto dell’Osservatorio Vega fotografa un aumento del 4,1% rispetto al 2025

Sono 76 i decessi durante l’attività lavorativa e 25 quelli in itinere. Lecco è in “zona gialla”

LECCO – La Lombardia registra 101 morti sul lavoro nei primi otto mesi del 2026, quattro in più rispetto alle 97 dello stesso periodo del 2025. A preoccupare è soprattutto l’aumento dei decessi durante l’attività lavorativa, passati da 68 a 76, con una crescita dell’11,8%. Il dato emerge dal monitoraggio dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega, aggiornato alla fine di agosto, che colloca la regione in zona gialla per incidenza degli infortuni mortali.

Nel dettaglio, delle 101 vittime complessive, 76 hanno perso la vita in occasione di lavoro, mentre 25 sono decedute in itinere, cioè durante il tragitto casa-lavoro o lavoro-casa. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quest’ultima categoria registra una diminuzione del 13,8%, con quattro decessi in meno.

A commentare i dati è Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega, che sottolinea le criticità ancora presenti nel sistema della prevenzione: “Il bilancio dei primi otto mesi del 2026 restituisce un quadro preoccupante della sicurezza sul lavoro in Lombardia: 101 vittime complessive, con un aumento del 4,1% rispetto al 2025, che sale all’11,8% considerando i soli decessi in occasione di lavoro. Nonostante l’incidenza della mortalità regionale resti inferiore alla media nazionale, emergono forti criticità territoriali, con Lodi, Brescia e Mantova in zona rossa”.

Il rischio, infatti, non è distribuito in modo uniforme sul territorio. L’indice regionale si attesta a 16,6 morti ogni milione di occupati, al di sotto della media italiana, pari a 20,9. La Lombardia rientra così nella zona gialla della classificazione elaborata dall’Osservatorio, riservata alle aree con un’incidenza compresa tra il 75% della media nazionale e il valore medio stesso.

La situazione cambia sensibilmente se si guarda alle singole province. In zona rossa, dove l’incidenza supera del 25% la media nazionale, si trovano Lodi, con 49,6 morti per milione di occupati, Brescia, con 35,5, e Mantova, con 32,6. Non risultano province in zona arancione.

In zona gialla figurano Pavia, con un’incidenza di 20,7, Bergamo, con 18,2, e Varese, con 17,6. La zona bianca comprende invece Cremona (13,0), Milano (10,8), Como (7,6), Lecco (7,2), Monza Brianza (5,2) e Sondrio, dove nel periodo considerato non si registrano decessi in occasione di lavoro.

I numeri assoluti restituiscono un quadro diverso rispetto alla graduatoria basata sul rischio in rapporto agli occupati. È Milano a contare il maggior numero di vittime complessive, con 26 decessi, seguita da Brescia con 22 e Bergamo con 14. Seguono Mantova con 10, Varese con 8, Lodi e Pavia con 5 ciascuna, Cremona con 4, Monza Brianza con 3, Como con 2 e Lecco e Sondrio con una vittima ciascuna.

Se si considerano soltanto gli infortuni mortali avvenuti durante l’attività lavorativa, la provincia più colpita diventa Brescia, con 20 decessi, davanti a Milano, con 17, e Bergamo, con 9. Seguono Varese con 7, Mantova con 6, Lodi e Pavia con 5 ciascuna, Como, Cremona e Monza Brianza con 2 e Lecco con un caso. A Sondrio non risultano morti in occasione di lavoro.

A destare particolare attenzione è anche la situazione dei lavoratori stranieri. Nei primi otto mesi dell’anno, le vittime straniere in occasione di lavoro sono state 28, contro le 12 registrate nello stesso periodo del 2025: un aumento del 133%. Rappresentano il 36,8% dei 76 decessi avvenuti durante l’attività lavorativa in Lombardia.

“Particolarmente preoccupante è il dato relativo ai lavoratori stranieri: il numero delle vittime in occasione di lavoro è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da 12 a 28, con un incremento del 133%”, osserva Rossato. “Una crescita così marcata impone di approfondire le condizioni di rischio e di individuare le criticità che ancora compromettono la sicurezza nei luoghi di lavoro. È necessario intervenire con misure di prevenzione mirate, rafforzando la formazione e i controlli sull’effettiva applicazione delle disposizioni di sicurezza”.

Anche il quadro generale delle denunce di infortunio evidenzia una crescita. Tra gennaio e agosto 2026, in Lombardia sono state presentate 62.126 denunce di infortunio in occasione di lavoro, il 6,7% in più rispetto alle 58.252 dello stesso periodo del 2025. Di queste, 21.173 riguardano le lavoratrici, con un incremento del 7,9%, mentre 40.953 interessano gli uomini, in aumento del 6%.

Le denunce relative ai lavoratori stranieri sono state 16.985, contro le 15.474 dell’anno precedente, con una crescita del 9,8%.

Sul fronte dell’età, la fascia più colpita dagli infortuni mortali in occasione di lavoro è quella compresa tra 55 e 64 anni, con 28 vittime, pari al 36,8% del totale. Seguono i lavoratori tra 45 e 54 anni, con 18 decessi, gli over 65, con 11, e le fasce tra 25 e 34 anni e tra 35 e 44 anni, entrambe con 9 casi. Nella fascia più giovane, tra 15 e 24 anni, si registra una vittima.

Quanto ai settori produttivi, le Attività manifatturiere guidano la graduatoria delle denunce di infortunio in occasione di lavoro, con 10.079 casi. Lo stesso comparto registra anche il maggior numero di decessi durante l’attività lavorativa, con 13 vittime. Seguono le Costruzioni e il Trasporto e magazzinaggio, entrambi con 11 morti.

L’indice utilizzato dall’Osservatorio Vega misura il numero di lavoratori deceduti durante l’attività lavorativa ogni milione di occupati presenti in una determinata area. La classificazione distingue quattro livelli di rischio: zona bianca per un’incidenza inferiore al 75% della media nazionale; zona gialla per valori compresi tra quella soglia e la media; zona arancione per un’incidenza fino al 125% della media; zona rossa per valori superiori.

Il bilancio lombardo, dunque, combina un’incidenza regionale inferiore alla media italiana con un aumento delle vittime rispetto al 2025 e differenze marcate tra territori e categorie di lavoratori. Per l’Osservatorio, i dati richiamano la necessità di rafforzare prevenzione, formazione e controlli, con particolare attenzione alle aree e ai gruppi maggiormente esposti.

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