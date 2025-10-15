Lombardia: 4,5 milioni di euro per potenziare i Centri per la Famiglia

I fondi saranno ripartiti tra le ATS lombarde e ogni progetto potrà ricevere fino a 70.000 euro

L’assessore Lucchini: “Investiamo su natalità e invecchiamento attivo”

MILANO – La Regione Lombardia ha stanziato un nuovo finanziamento di 4,5 milioni di euro destinato ai Centri per la Famiglia, confermando l’impegno a sostegno dei nuclei familiari e della loro centralità nella comunità. L’iniziativa rientra nell’aggiornamento delle linee guida e nella programmazione degli interventi finanziati dal Fondo nazionale per le politiche della famiglia.

La somma complessiva, pari a 4.528.000 euro, servirà a potenziare i Centri già attivi, sostenere nuove progettualità e aumentare il numero di presìdi sul territorio lombardo di almeno il 40%. Le risorse saranno ripartite tra le ATS lombarde, che agiranno come soggetti attuatori: il 20% del fondo sarà distribuito in base alla popolazione residente, mentre l’80% sarà diviso in parti uguali, per garantire un’equa diffusione territoriale.

Ogni progetto potrà ricevere un contributo regionale fino a 70.000 euro per una durata di 18 mesi, coprendo fino all’80% dei costi complessivi, con un cofinanziamento minimo del 20% da parte dei soggetti proponenti.

L’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha sottolineato l’importanza dell’investimento: “L’iniziativa si inserisce tra gli obiettivi strategici del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile e intende sostenere le attività dei Centri per la Famiglia, confermando la centralità del ruolo di questi presìdi territoriali nel promuovere il benessere delle famiglie e il protagonismo delle comunità locali”.

“I Centri per la Famiglia – prosegue Lucchini – rappresentano un punto di riferimento stabile per i cittadini, offrendo servizi di orientamento, ascolto, supporto psicologico e mediazione familiare, oltre a percorsi educativi e di accompagnamento alla genitorialità, benessere psicofisico degli adolescenti, promozione della natalità e buone pratiche di invecchiamento attivo”.

“Dopo l’importante stanziamento di quasi 8 milioni di euro della scorsa settimana – conclude Lucchini – oggi, con questo ulteriore investimento, rafforziamo la rete di servizi a sostegno delle famiglie lombarde, puntando su prossimità, ascolto e accompagnamento in ogni fase della vita. I nostri Centri devono sempre più diventare un punto di riferimento affidabile, capace di promuovere benessere, relazioni solide e una comunità più coesa e accogliente. È una scelta strategica, perché sostenere le famiglie significa costruire una Lombardia più forte e attenta ai bisogni dei cittadini”.