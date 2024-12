‘Luci di Solidarietà’, torna l’evento benefico in ricordo dell’alpinista Mario Merelli

Appuntamento l’11 gennaio

L’evento è promosso dall’Associazione Filodrammatica Oltre Confine Ets

CARENNO – E’ previsto per sabato 11 gennaio il tradizionale evento benefico giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione a ricordo dell’alpinista bergamasco Mario Merelli e a sostegno del Kalika Family Hospital dal titolo “Luci di solidarietà’” promosso da Associazione Filodrammatica Oltre Confine Ets, con il Patrocinio di Associazione Bistari Bistari, Comuni di Costa Valle Imagna, Carenno e Torre de Busi, CAI di Bergamo, CAI Valle Imagna, Pro Loco e di Costa Valle Imagna, ProLoco di Carenno, Gruppo alpini di Carenno e Costa Valle Imagna, il gruppo I Beck e il Gruppo G.A.M.O. (Gruppo Amici Monte Ocone).

A dodici anni dalla scomparsa sul Pizzo Scais, l’evento, è organizzato a ricordo dell’alpinista bergamasco Mario Merelli, ha lo scopo di raccogliere fondi per il mantenimento del Kalika Family Hospital, ospedale fortemente voluto e fondato da Merelli e dal compagno di spedizioni Marco Zaffaroni.

L’amicizia con Mario, spiega Giuseppe Capoferri, (Presidente della Associazione Filodrammatica Oltre Confine) è nata a ottobre 2009 “grazie” ad un banale incidente automobilistico.

La prima volta di Merelli a Costa Valle Imagna per illustrare le sue spedizioni himalayane e il progetto dell’ospedale risale al 2010, l’ultima nel gennaio del 2012 pochi giorni prima del tragico incidente sul Pizzo Scais.

“Luci di Solidarietà” è un evento che negli anni ha coinvolto appassionati di montagna, amici e conoscenti di Merelli, tutti uniti dall’amicizia e dalla solidarietà. “Per la buona riuscita dell’evento ringrazio sentitamente il Presidente Mirco Bussolati con tutto il Gruppo Alpini di Carenno che sin dalla prima edizione offrono al Sacrario/Rifugio Monte Tesoro un ristoro a tutti i partecipanti supportati anche da Gianmario Maver e tutti gli amici del gruppo I Beck – ha detto Giuseppe Capoferri, presidente di Oltre il Confine Ets – in questi anni sono stati invitati personaggi legati al mondo dell’alpinismo che hanno illustrato, attraverso proiezioni video, le loro esperienze sulle vette himalayane. Tra questi si ricordano Marco Zaffaroni, Presidente, tra l’altro, dell’Associazione Bistari Bistari che si occupa della gestione del Kalika Family Hospital; Mario Panzeri, alpinista lecchese, Annalisa Fioretti e Marco Confortola”.

“Un pensiero speciale e affettuoso va a tutta la famiglia Merelli, in particolare alla mamma Luigina venuta a mancare da poco tempo, alla moglie Mireia, alla sorella Raffaella, al fratello Dino”.

Dalle ore 16.00 presso la Piazza del Municipio di Costa Valle Imagna (Bergamo) è possibile iscriversi e a seguire con il servizio navetta gratuito messo a disposizione dell’Associazione CORO che permetterà di raggiungere la località Pertus, luogo di partenza dell’evento. Si percorrerà il sentiero 571 DOL, (Dorsale Orobica Lecchese) passando dal rifugio Monte Tesoro dove il Gruppo alpini di Carenno guidati dal loro Presidente Mirco Bussolati offriranno un buffet.

Si proseguirà poi sul sentiero 571 che porterà al Passo di Valcava dove è previsto l’arrivo dell’evento. A seguire con i bus navetta si scenderà a Costa Valle Imagna per il recupero auto.

E’ necessario essere muniti di abbigliamento tecnico e di frontalino o torcia elettrica.

Inoltre, non sarà consentito l’utilizzo di fiaccole per il divieto di accensione fiamme libere.

Per concludere la serata in amicizia, per chi volesse è possibile cenare presso il Ristorante Costa di Costa Valle Imagna (Bergamo). Prenotazione obbligatoria per la cena entro giovedì 9 gennaio chiamando direttamente il Ristorante al n. 035 865026 oppure il Presidente dell’Associazione promotrice dell’evento sig. Giuseppe Capoferri 347 5235617).