L’ufficio turistico di Abbadia Lariana promosso a Infopoint

Una conferma della qualità del servizio offerto

La nuova stagione a partire dal 5 aprile

ABBADIA LARIANA – Quest’anno l’ufficio di informazione e accoglienza turistica si rinnova con una novità significativa: è stato ufficialmente riconosciuto dalla Regione Lombardia come Infopoint, a conferma della qualità del servizio offerto e l’importanza dell’ufficio per la promozione turistica della zona.

Per i prossimi due anni, la gestione dell’Infopoint di Abbadia Lariana continuerà sotto la gestione di Itur, azienda specializzata nella gestione e nel coordinamento di centri informativi per parchi naturali, aree protette, beni culturali, biblioteche e uffici turistici in tutta Italia.

Dal 2021, Itur opera in collaborazione con il Comune di Abbadia Lariana con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio, garantendo ai visitatori un servizio di informazione e accoglienza di qualità. Grazie a un metodo consolidato e a un’esperienza maturata nella gestione di oltre 40 uffici di informazione e accoglienza turistica tra Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Toscana, l’azienda prosegue il suo impegno nella promozione del patrimonio locale.

A partire da aprile, l’Infopoint di Abbadia Lariana, situato al piano terra del Civico Museo Setificio Monti, sarà aperto secondo il seguente calendario dal 5 aprile: ogni weekend, dalle ore 9 alle 13. Aperture straordinarie previste domenica 20 e lunedì 21 aprile (Pasqua e Pasquetta), venerdì 25 aprile (Festa della Liberazione) e giovedì 1° maggio (Festa dei Lavoratori). Dal 1° giugno al 31 agosto l’Infopoint sarà aperto tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30, mentre a settembre l’apertura tornerà ad essere unicamente il sabato e la domenica, dalle ore 9 alle ore 13.

Oltre a fornire informazioni sui luoghi di interesse, eventi e attività del territorio, l’Infopoint continuerà a promuovere il turismo anche online, attraverso una newsletter costantemente aggiornata con tutte le novità locali. Presso il bookshop dell’ufficio sarà inoltre possibile acquistare souvenir come calamite e cartoline con immagini e illustrazioni del territorio, un modo per portare con sé un ricordo di Abbadia Lariana.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità e attività proposta è possibile iscriversi alla newsletter e a seguire l’Ufficio Turistico di Abbadia Lariana sui social network.