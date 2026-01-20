Luminarie di Varenna accese fino a febbraio per le Olimpiadi

Le luminarie natalizie resteranno attive fino a febbraio e alcune saranno sostituite con simboli olimpici
Le installazioni valorizzano il borgo e sostengono le attività turistiche e commerciali locali
VARENNA – Il Comune di Varenna ha annunciato che le luminarie natalizie che hanno abbellito il borgo durante le festività rimarranno accese fino alla fine di febbraio 2026. La decisione è legata alla celebrazione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, in parte vicine al territorio lecchese, e alla volontà di accogliere turisti e sportivi durante questo evento internazionale.
Alcune decorazioni prettamente natalizie, come le classiche “palle” e le scritte “auguri”, verranno rimosse e sostituite da installazioni raffiguranti la torcia olimpica, simbolo dei Giochi.
Il Sindaco Mauro Manzoni ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti nei mesi autunnali e durante le festività natalizie: “Il Villaggio di Natale allestito presso Villa Cipressi ha rappresentato un successo straordinario, attirando quasi 30.000 visitatori. L’ingresso gratuito per i residenti di Varenna ha permesso anche alla nostra comunità di godere di questa meravigliosa iniziativa. Desidero ringraziare R Collection Hotels per l’ottima collaborazione e intesa dimostrata nella realizzazione di questo progetto. Grande successo anche per gli eventi organizzati dal Comune, che hanno registrato una notevole partecipazione di pubblico e hanno contribuito a rendere ancora più vivo e attrattivo il borgo durante il periodo festivo”.
Per la prima volta, Varenna ha concretamente raggiunto l’obiettivo della destagionalizzazione turistica: bar, ristoranti e strutture ricettive hanno registrato un ottimo riscontro economico anche in un periodo tradizionalmente più tranquillo, grazie a iniziative coordinate tra pubblico e privato.
“Con le luminarie che rimarranno accese fino a febbraio per le Olimpiadi Invernali – conclude il Sindaco – vogliamo continuare a offrire a residenti e visitatori un’atmosfera speciale e festosa, contribuendo al contempo a mantenere viva l’attenzione sul nostro territorio durante questo grande evento sportivo internazionale”.