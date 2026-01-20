Luminarie di Varenna accese fino a febbraio per le Olimpiadi

Il Sindaco Mauro Manzoni ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti nei mesi autunnali e durante le festività natalizie: “Il Villaggio di Natale allestito presso Villa Cipressi ha rappresentato un successo straordinario, attirando quasi 30.000 visitatori. L’ingresso gratuito per i residenti di Varenna ha permesso anche alla nostra comunità di godere di questa meravigliosa iniziativa. Desidero ringraziare R Collection Hotels per l’ottima collaborazione e intesa dimostrata nella realizzazione di questo progetto. Grande successo anche per gli eventi organizzati dal Comune, che hanno registrato una notevole partecipazione di pubblico e hanno contribuito a rendere ancora più vivo e attrattivo il borgo durante il periodo festivo”.

Per la prima volta, Varenna ha concretamente raggiunto l’obiettivo della destagionalizzazione turistica: bar, ristoranti e strutture ricettive hanno registrato un ottimo riscontro economico anche in un periodo tradizionalmente più tranquillo, grazie a iniziative coordinate tra pubblico e privato.

“Con le luminarie che rimarranno accese fino a febbraio per le Olimpiadi Invernali – conclude il Sindaco – vogliamo continuare a offrire a residenti e visitatori un’atmosfera speciale e festosa, contribuendo al contempo a mantenere viva l’attenzione sul nostro territorio durante questo grande evento sportivo internazionale”.