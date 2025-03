Malgrate. Riaperta al traffico la strada della Rocca, ex SP 583

L’intervento ha riguardato in particolare il segmento compreso tra il confine con il territorio di Malgrate e la località Parè di Valmadrera

MALGRATE / VALMADRERA – La strada della Rocca, tratto dell’ex SP. 583 Lecco-Bellagio è nuovamente percorribile. Dopo mesi di interventi mirati all’adeguamento e alla messa in sicurezza del tratto stradale, l’Amministrazione comunale di Valmadrera ha comunicato con soddisfazione la riapertura della viabilità nella giornata di oggi, giovedì 27 marzo. I lavori, avviati lo scorso dicembre e integrati con quelli conclusi a febbraio, hanno permesso di migliorare le condizioni di sicurezza di un tratto notoriamente stretto, ampliando il calibro della carreggiata e garantendo una maggiore fluidità del traffico.

L’intervento ha riguardato in particolare il segmento compreso tra il confine con il territorio di Malgrate e la località Parè di Valmadrera, dove vige il limite di velocità di 30 km/h. Sebbene il cronoprogramma iniziale abbia subito un lieve ritardo a causa delle condizioni meteo avverse, il periodo di sospensione è stato sfruttato per l’introduzione di un’ulteriore miglioria: la realizzazione di un percorso pedonale protetto che collegherà il pratone di Parè al Parco della Rocca.

Resta ancora da completare il riposizionamento del ponte preesistente di proprietà privata, situato in corrispondenza della darsena e in attraversamento alla strada comunale. L’operazione, circoscritta e mirata, verrà effettuata subito dopo Pasqua.

L’Amministrazione comunale ha inoltre confermato il proprio impegno nello sviluppo di un progetto ciclopedonale, già condiviso con i Comuni limitrofi. “Abbiamo recentemente acquisito il progetto di fattibilità, che rappresenta un passaggio fondamentale per le successive fasi progettuali. Stiamo lavorando per reperire le importanti risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del tratto più interessante, ossia quello che prevede la percorribilità della litoranea a lago in territorio di Valmadrera, un’area di grande attrattività per tutto il territorio”, ha spiegato l’Amministrazione.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla cittadinanza per la pazienza e la comprensione dimostrate durante i lavori.