Mandello. 70 eventi per vivere l’estate: disponibile il programma completo

Consultabile attraverso dieci totem informativi posizionati nei principali punti del paese e sui canali ufficiali del Comune

Concerti, spettacoli, appuntamenti culturali, iniziative per le famiglie, eventi sportivi e momenti dedicati alla valorizzazione delle tradizioni locali

MANDELLO – Dopo la pubblicazione del calendario degli eventi in programma nel mese di giugno, il Comune di Mandello mette ora a disposizione di cittadini e turisti il calendario estivo completo relativo ai mesi di giugno, luglio e agosto.

Il programma dei tre mesi estivi sarà consultabile attraverso dieci totem informativi posizionati nei principali punti del paese, con l’obiettivo di garantire una consultazione semplice, immediata e accessibile delle manifestazioni previste durante tutta la stagione.

Tutte le informazioni aggiornate sul programma e sugli eventuali nuovi eventi che potranno essere inseriti nel corso dell’estate saranno pubblicate e condivise attraverso i canali ufficiali del Comune. In particolare, sarà possibile consultare il calendario sul sito istituzionale del Comune, sul portale turistico www.visitmandello.it, sull’app “La Mia Città” e presso l’Infopoint di Mandello, situato sul viale dei Giardini.

Inoltre, con cadenza mensile, verranno diffusi i calendari aggiornati degli eventi in programma, così da garantire una comunicazione costante, puntuale e sempre al passo con eventuali novità.

“L’estate rappresenta uno dei momenti più importanti per la promozione del nostro territorio e per la vita della comunità”, dichiara l’assessore al Commercio e Turismo, Silvia Nessi.

Saranno circa 70 gli eventi che animeranno Mandello nel corso della stagione estiva. Il calendario comprende concerti, spettacoli, appuntamenti culturali, iniziative per le famiglie, eventi sportivi e momenti dedicati alla valorizzazione delle tradizioni locali, offrendo occasioni di incontro e partecipazione per tutte le fasce d’età.

“La presenza dei nuovi totem e il costante aggiornamento dei canali digitali consentiranno a cittadini e visitatori di essere sempre informati sugli appuntamenti in programma e sulle eventuali novità che potranno arricchire ulteriormente il calendario estivo”, aggiunge Nessi.

L’Amministrazione comunale rivolge infine un sentito ringraziamento alle associazioni, ai volontari e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del programma estivo. Un lavoro condiviso che, grazie all’impegno e alla disponibilità di tante realtà del territorio, contribuirà a rendere Mandello una destinazione viva, accogliente e ricca di opportunità per residenti e visitatori durante tutta la stagione estiva.