Mandello aderisce al Nastro Rosa AIRC: il Municipio si illumina di rosa

Giovedì 1° ottobre il Municipio di Piazza Leonardo da Vinci sarà illuminato di rosa

Il Comune rinnova l’adesione all’iniziativa promossa da Fondazione AIRC con il sostegno di ANCI

MANDELLO DEL LARIO – Il Comune di Mandello del Lario rinnova anche quest’anno la propria adesione alla Campagna Nastro Rosa AIRC, promossa dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS con il sostegno di ANCI, per richiamare l’attenzione sull’importanza della ricerca e della prevenzione nella lotta contro il tumore al seno.

Il momento simbolico dell’iniziativa è previsto nella serata di giovedì 1° ottobre, quando il Municipio di Piazza Leonardo da Vinci sarà illuminato di rosa. Mandello si unirà così ai Comuni di tutta Italia che partecipano alla campagna, trasformando la sede municipale in un segno visibile di sensibilizzazione.

A spiegare le ragioni dell’adesione è il sindaco Riccardo Fasoli, che sottolinea l’importanza di continuare a sostenere la ricerca anche alla luce dei progressi raggiunti negli ultimi anni.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di aderire alla Campagna Nastro Rosa AIRC, illuminando di rosa il nostro Municipio – commenta il Sindaco Riccardo Fasoli – Il tumore al seno colpisce ogni anno oltre 55.900 donne e, se negli ultimi vent’anni la ricerca ha permesso di raggiungere risultati molto importanti, con una sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi arrivata all’89,5%, restano ancora forme della malattia particolarmente difficili da curare. Per questo è fondamentale non fermarsi e continuare a sostenere la ricerca, insieme a una sempre maggiore attenzione alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Con questa adesione vogliamo contribuire a diffondere un messaggio di consapevolezza e, allo stesso tempo, esprimere la vicinanza della nostra comunità a tutte le persone che affrontano la malattia e alle loro famiglie”.

L’illuminazione del Municipio rappresenterà dunque il segno concreto dell’adesione di Mandello alla Campagna Nastro Rosa, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su ricerca, prevenzione e diagnosi precoce.