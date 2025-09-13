Mandello al centro di Italian Motor Week con il Motoraduno Guzzi

Iniziata la settimana nazionale dedicata al Made in Italy motoristico. In riva al Lario già migliaia di guzzisti

La terza edizione di Italian Motor Week accende i riflettori su oltre cento eventi in tutta Italia, tra cui il Motoraduno a Mandello

MANDELLO – Il rombo dei motori torna a farsi sentire in riva al Lario. Da oggi, sabato, fino al 21 settembre, Mandello sarà uno dei palcoscenici più attesi di Italian Motor Week, la settimana nazionale dedicata al Made in Italy motoristico organizzata da Anci Città dei Motori.

Tra i più di cento appuntamenti in calendario in tutta Italia, spicca il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi, un evento che ha preso il via giovedì e che da decenni richiama sulle strade mandellesi migliaia di appassionati provenienti da ogni angolo del mondo. Un raduno che non è solo festa e motori, ma anche celebrazione di un patrimonio industriale, culturale e identitario che ha reso Mandello un punto di riferimento internazionale,

“Italian Motor Week rappresenta per Mandello del Lario un’occasione preziosa per riaffermare il nostro legame con la tradizione e con l’eccellenza motoristica italiana – ha commentato il sindaco Riccardo Fasoli –. Il Motoraduno resta il cuore della nostra proposta, ma ogni anno si affiancano nuove iniziative, come la mostra dedicata all’ingegner Giulio Cesare Carcano, che arricchiscono l’esperienza dei visitatori”.

L’iniziativa si inserisce in un contesto nazionale di grande respiro: oltre cento eventi in 38 città italiane a vocazione motoristica, dal raid in Vespa “La via di Corradino d’Ascanio” tra Popoli e Pontedera alle rievocazioni storiche di Ferrari, Lamborghini e Maserati, fino ai raduni di auto e moto che attraverseranno le principali piazze italiane.

Dopo le 140mila presenze registrate nel 2024, la terza edizione di Italian Motor Week punta a confermare e superare i numeri da record. E Mandello, con la sua storia intrecciata indissolubilmente alla Moto Guzzi, sta vivendo ancora una volta giornate di passione, cultura e turismo motoristico, rafforzando il proprio ruolo di tappa irrinunciabile per gli appassionati delle due ruote.