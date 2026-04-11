Mandello, al via i rinnovi del Bollino Blu 2026/2027

I controlli, infatti, avverranno direttamente tramite la targa del veicolo, semplificando le procedure e riducendo l’utilizzo di supporti fisici. I cittadini già in possesso del Bollino Blu 2025 possono procedere con il rinnovo per il nuovo periodo. Per facilitare le operazioni, l’Amministrazione ha prorogato la validità del bollino attuale fino al 30 aprile 2026.
Il rinnovo avviene principalmente online attraverso il sistema PagoPA, accessibile tramite autenticazione con SPID o CIE. Una volta effettuato l’accesso, è possibile scaricare l’avviso e completare il pagamento in pochi passaggi. Per chi non dispone di strumenti digitali, resta attivo un servizio di supporto presso la Biblioteca Comunale, dove è possibile ottenere la stampa dell’avviso di pagamento negli orari dedicati.
Una volta effettuato il pagamento, il permesso sarà attivo automaticamente entro 24 ore, senza necessità di ulteriori passaggi.
Per i cittadini che non erano già in possesso del Bollino Blu, la richiesta per il periodo 2026/2027 potrà essere presentata in due modalità: via e-mail, inviando la documentazione necessaria agli uffici competenti, oppure di persona presso il Comando di Polizia Locale negli orari di apertura al pubblico. Una doppia opzione pensata per garantire accessibilità a tutti, mantenendo al contempo un sistema sempre più orientato alla digitalizzazione dei servizi.
L’introduzione del permesso dematerializzato rappresenta un passo avanti verso la semplificazione amministrativa e la modernizzazione dei servizi comunali. Un sistema che consente controlli più rapidi e riduce i disagi per i cittadini, eliminando la necessità di esporre documenti sul veicolo.
Con la proroga del vecchio bollino fino al 30 aprile, i cittadini hanno a disposizione alcune settimane per completare il rinnovo senza interruzioni del servizio.
L’invito dell’Amministrazione è quello di procedere per tempo, sfruttando le modalità online per evitare attese e garantire la continuità del permesso per la sosta nelle aree a pagamento.