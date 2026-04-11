Mandello, al via i rinnovi del Bollino Blu 2026/2027

Permesso dematerializzato e attivazione automatica: prorogata la validità del vecchio bollino fino al 30 aprile

La procedura è online tramite PagoPA con SPID o CIE, ma resta possibile richiederlo anche di persona

MANDELLO – È ufficialmente partita la campagna per il rinnovo del Bollino Blu, il permesso che consente ai residenti di Mandello di sostare gratuitamente nelle aree delimitate da strisce blu. Il nuovo titolo sarà valido dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027 e introduce una modalità completamente dematerializzata, senza rilascio di contrassegni cartacei.