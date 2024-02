Mandello. All’Atelier Creativo una nuova vita per i giochi inutilizzati

Sabato 24 febbraio appuntamento con lo “Scambio Giochi”

L’Ordine della Civetta offre la possibilità di “mettere ancora in gioco” questi passatempi attraverso uno scambio

MANDELLO – Continua l’iniziativa organizzata dall’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione con in prima linea l’Assessore Doriana Pachera e in collaborazione con l’Ordine della Civetta, come si definisce il gruppo di appassionati di giochi in scatola. L’appuntamento con lo “Scambio di Giochi” è per sabato 24 febbraio dalle 15 alle 17 all’Atelier Creativo di Mandellopresso la scuola secondaria di primo grado Volta in via Risorgimento, 31.

Gli appassionati acquistano giochi e se ne fanno regalare, così nelle case si assiste molto spesso a un accumulo di scatole con giochi che non vengono più usati perché per i proprietari sono ormai obsoleti o troppo conosciuti e vanno a ingombrare ripostigli, cantine e garage oppure finiscono in discarica. L’Ordine della Civetta offre la possibilità di “mettere ancora in gioco” questi passatempi attraverso uno scambio. Sarà possibile anche soffermarsi a giocare nella fascia oraria indicata.

Di seguito i giochi accettati: giochi in scatola o di società di qualunque tipo completi con istruzioni, album e figurine, carte da gioco o collezionabili, lego o costruzioni, videogiochi e console, giochi per neonati (elettronici, in legno…). Non si raccoglieranno invece bambole, peluches, libri, fumetti, giochi di qualunque tipo non funzionanti o incompleti.