Mandello. Attesa la Festa di San Giorgio: un weekend di eventi

Sarà una giornata di festeggiamenti in onore del Santo promossi dalla parrocchia

Il ricavato delle offerte sarà devoluto per il restauro della Chiesa

MANDELLO DEL LARIO – La Parrocchia di San Giorgio di Crebbio, in provincia di Lecco, con il Patrocinio del Comune di Mandello del Lario, organizza una grande festa per celebrare il santo patrono e raccogliere fondi per il restauro degli affreschi della chiesa. La festa sarà in programma per sabato 19 aprile e domenica 20 aprile.

Programma