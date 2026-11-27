Lunedì 30 novembre iniziano i lavori, ma la circolazione resterà a doppio senso

Rinviata anche l’inversione temporanea dello svincolo sulla SS36. Fasoli: “Siamo riusciti a organizzare i cantieri per evitare disagi”

MANDELLO – I cantieri del progetto Brezza e del nuovo Centro remiero a Mandello partiranno, ma il semaforo sulla Provinciale 72 arriverà dopo Natale. Le due opere entreranno nella fase operativa lunedì 30 novembre, ma l’allestimento delle aree di cantiere e le prime lavorazioni saranno organizzati senza introdurre il senso unico alternato regolato da semaforo, inizialmente previsto già nel mese di dicembre.

Una modifica al programma che consentirà di evitare, almeno durante le festività, le ripercussioni più pesanti sulla viabilità di uno dei principali collegamenti tra Mandello e Lecco.

“Grazie al lavoro svolto con le imprese e con le rispettive direzioni lavori, si è riusciti a organizzare i cantieri in modo da evitare disagi alla viabilità durante il periodo delle festività – spiega il sindaco Riccardo Fasoli –. Di conseguenza, anche l’inversione temporanea dello svincolo di Mandello lungo la SS36 entrerà in funzione più avanti”.

Il rinvio non significa che i lavori non avranno alcuna conseguenza sulla circolazione. Il Comune precisa infatti che, per alcune operazioni, potranno rendersi necessarie brevi chiusure della strada o temporanei sensi unici alternati regolati da movieri. Si tratterà però di limitazioni circoscritte alle singole lavorazioni, senza l’installazione del semaforo fisso prevista nelle fasi più impegnative dei cantieri.

Per quanto riguarda il Centro remiero, l’Amministrazione anticipa già che nei mesi di gennaio e febbraio sarà necessario istituire il senso unico alternato. Resta quindi confermata la prospettiva di rallentamenti nei prossimi mesi, ma il nuovo calendario permette di posticipare le modifiche più incisive alla viabilità.

“Ringrazio le imprese e le direzioni lavori per la disponibilità e la collaborazione, che ci permettono di avviare due opere importanti per Mandello senza pesare sulla circolazione nel periodo delle feste – dichiara Fasoli –. Sappiamo che nei prossimi mesi ci saranno inevitabilmente dei rallentamenti, ma si tratta di interventi che renderanno il nostro lungolago più sicuro e daranno finalmente alla Canottieri Moto Guzzi una sede all’altezza della sua storia”.

Il sindaco assicura inoltre che il Comune informerà costantemente i cittadini sull’avanzamento delle opere e sulle eventuali modifiche alla circolazione.

Lo svincolo di Mandello: rinviata anche l’inversione temporanea

Con il rinvio del senso unico alternato slitta anche la modifica allo svincolo di Maggiana sulla SS36. L‘Amministrazione ha lavorato con Anas a una soluzione per limitare le code che il senso unico alternato sulla SP72 provocherà, soprattutto negli orari di punta.

L’ipotesi riguarda una modifica temporanea dello svincolo, per consentire ai veicoli leggeri di immettersi sulla superstrada in direzione Lecco. La soluzione consiste nell’invertire temporaneamente la funzione dell’attuale rampa di uscita per i veicoli provenienti da Sondrio, trasformandola in un accesso verso sud.

L’obiettivo alleggerire il traffico sulla Provinciale, offrendo un percorso alternativo agli automobilisti diretti a Lecco e riducendo così le code in corrispondenza del semaforo.

Due cantieri vicini, da coordinare

La gestione della viabilità è soltanto uno degli aspetti che rendono complesso l’avvio delle due opere.

I cantieri del Centro remiero e della ciclopedonale Brezza interesseranno infatti aree vicine e, in alcuni punti, interferenti. Già nelle scorse settimane erano stati necessari sopralluoghi e riunioni tecniche per coordinare le lavorazioni, anche in considerazione della presenza di una tubazione Snam nel sottosuolo, rispetto alla quale devono essere rispettate specifiche prescrizioni operative e di sicurezza.

Da qui la necessità di organizzare attentamente tempi e modalità degli interventi, cercando di conciliare l’avanzamento delle opere con le esigenze della circolazione.

Brezza, un nuovo percorso sicuro tra Abbadia e Mandello

Il primo dei due interventi riguarda il tratto mandellese della ciclopedonale Brezza, che si svilupperà lungo la SP72 dalla località Debbio, al confine con Abbadia Lariana, fino all’attuale sede della Canottieri Moto Guzzi. L’opera permetterà di ricavare un collegamento più sicuro per pedoni e ciclisti in un tratto dove, attualmente, mancano in diversi punti adeguati percorsi protetti.

Il progetto rientra nel più ampio itinerario ciclopedonale regionale che punta a collegare progressivamente i Comuni della sponda orientale del Lario, da Abbadia a Colico. Un intervento coordinato dalla Provincia di Lecco, con il sostegno economico di Regione Lombardia e degli enti locali coinvolti.

Il progetto complessivo Brezza sull’Adda interessa sette Comuni e prevede un investimento di oltre 14,6 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza lungo la SP72 e sviluppare una rete di mobilità ciclopedonale continua sul versante orientale del lago.

Il nuovo Centro remiero per la Canottieri Moto Guzzi

Parallelamente prenderanno il via i lavori del nuovo Centro remiero, destinato a sorgere su un’area comunale adiacente all’attuale sede della Canottieri Moto Guzzi, lungo la Provinciale. L’intervento, sostenuto economicamente dal Comune di Mandello e da Regione Lombardia, prevede un investimento complessivo di circa 2,3 milioni di euro.

Il progetto è stato suddiviso in due lotti. Il primo consentirà di realizzare la parte principale della struttura sportiva, con palestra, vasca voga e spogliatoi, rendendo operativi gli spazi fondamentali per l’attività degli atleti.

Il secondo lotto completerà l’edificio con ulteriori servizi, spazi accessori e sistemazioni esterne. La nuova struttura rappresenta un investimento particolarmente significativo per la Canottieri Moto Guzzi, società fondata nel 1929 e protagonista di una lunga tradizione sportiva, segnata da successi nazionali e internazionali.

Un percorso progettuale portato avanti negli ultimi anni, che ha richiesto revisioni e aggiornamenti economici prima di arrivare all’attuale fase realizzativa.

Intanto, proprio in vista della futura apertura, il Comune ha pubblicato anche un avviso per individuare i soggetti interessati alla gestione in concessione del nuovo Centro remiero e della struttura multifunzionale, comprendente gli spazi destinati a bar, ristorazione e attività collettive. Il termine per presentare le manifestazioni di interesse è fissato al 2 dicembre 2026 alle ore 12.