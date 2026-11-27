25 atleti con disabilità intellettiva, insieme ai loro accompagnatori, hanno attraversato a giugno i sentieri del Triangolo Lariano, da Lecco a Bellagio e ritorno

Una settimana di cammino, sfide e solidarietà raccontata dai protagonisti. Ingresso libero

MANDELLO – Sessanta chilometri a piedi, sei giorni di cammino, venticinque atleti con disabilità intellettiva e un’esperienza capace di trasformare la fatica in condivisione. Sono i numeri della seconda edizione della Carovana del Viandante, che lo scorso giugno ha attraversato i sentieri del Triangolo Lariano, lasciando nei partecipanti ricordi destinati a durare ben oltre la conclusione del percorso.

Un’avventura che ora diventa un film. Martedì 1° dicembre, alle ore 20.45, al Teatro Fabrizio De André di Mandello del Lario, sarà proiettato il docufilm realizzato durante la settimana di cammino, con immagini e testimonianze che permetteranno di rivivere l’esperienza attraverso la voce dei suoi protagonisti. La Carovana era partita da Lecco il 15 giugno, per poi attraversare nei giorni successivi alcune delle località più suggestive del Triangolo Lariano: Brunate, Torno, Nesso, Bellagio, Civenna e il Rifugio SEV, prima di fare ritorno a Lecco sabato 20 giugno.

Un itinerario impegnativo, affrontato dagli atleti insieme ai loro accompagnatori, nel quale ogni tappa ha rappresentato non soltanto una nuova meta da raggiungere, ma anche un’occasione per mettersi alla prova, sostenersi reciprocamente e condividere le difficoltà.

A rendere speciale questa seconda edizione non è stato soltanto il percorso, ma anche la rete di persone che ha accompagnato la Carovana lungo il cammino.Associazioni, Pro Loco, amministrazioni comunali e volontari hanno offerto sostegno ai partecipanti nelle diverse tappe, contribuendo alla riuscita dell’iniziativa.

“I nostri atleti hanno dimostrato una resilienza e una volontà fuori dal comune, e tutti insieme ci siamo sentiti da subito parte di una grande famiglia”, raccontano gli organizzatori. Un sentimento rafforzato dagli incontri vissuti lungo il percorso: «Durante la settimana abbiamo incontrato tanti volontari di associazioni, Pro Loco, Comuni che ci hanno sostenuto e aiutato in vari modi, creando una meravigliosa rete di solidarietà».

Il docufilm vuole restituire proprio questa dimensione dell’esperienza: la determinazione degli atleti, i momenti di stanchezza, la soddisfazione per ogni traguardo raggiunto e i legami nati lungo il cammino.

A documentare la settimana sono state le riprese di Alberto Locatelli, affiancate dalle numerose fotografie e immagini realizzate dagli stessi partecipanti. Il risultato sarà presentato durante la serata di Mandello, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire la Carovana attraverso lo sguardo di chi l’ha vissuta in prima persona.

“Ci auguriamo che il filmato realizzato grazie alle riprese di Alberto Locatelli e alle tante immagini catturate dai protagonisti possa riuscire a trasmettere la gratitudine e la meraviglia che abbiamo provato in quelle bellissime giornate”, sottolineano gli organizzatori.

Accanto al docufilm è stato realizzato anche un piccolo album fotografico, che raccoglie gli scatti dei partecipanti e ripercorre i momenti più significativi del viaggio. La pubblicazione sarà disponibile durante la serata, acquistabile con un’offerta minima. La proiezione rappresenterà così un’occasione per ritrovare i protagonisti della Carovana, ascoltare le loro testimonianze e condividere il significato di un’esperienza nella quale il cammino è diventato uno strumento di inclusione, autonomia e incontro.

L’ingresso è libero.