Mandello celebra San Lorenzo: tre giorni di festa e gran finale con i fuochi sul lago

Dall’8 al 10 agosto tornano gli appuntamenti per la ricorrenza patronale tra musica, cucina, processione, bancarelle, tour sulle Lucie e spettacolo pirotecnico

L’assessore Silvia Nessi: “Un’occasione per ritrovarsi, condividere la festa e valorizzare le nostre tradizioni”

MANDELLO – Musica, tradizione, momenti religiosi, convivialità e il grande spettacolo pirotecnico sul lago. Mandello si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’estate: la tradizionale Festa di San Lorenzo, in programma dall’8 al 10 agosto.

Tre giornate dense di iniziative che uniranno il valore della ricorrenza patronale a momenti di intrattenimento pensati per cittadini e visitatori. Il programma coinvolgerà l’Oratorio San Lorenzo, la chiesa parrocchiale, Piazza Garibaldi, Piazza Italia e le rive del lago, con appuntamenti capaci di richiamare ogni anno migliaia di persone.

Ad anticipare il fine settimana dedicato a San Lorenzo sarà una nuova serata di musica dal vivo inserita nel calendario degli eventi estivi promossi dal Comune. Giovedì 6 agosto, alle 21, Piazza Italia ospiterà il concerto del NO-XS Trio, formazione composta da tre musicisti professionisti che proporrà uno spettacolo interamente dal vivo. Il repertorio spazierà dai grandi classici del pop e del rock italiano e internazionale fino ai successi più recenti, offrendo una serata pensata per un pubblico di tutte le età.

L’appuntamento rappresenterà una sorta di anteprima dei festeggiamenti patronali, che entreranno ufficialmente nel vivo sabato 8 agosto all’Oratorio San Lorenzo. L’assessore al Commercio e Turismo Silvia Nessi e il consigliere comunale con delega agli Eventi Franco Curioni hanno sottolineato il positivo riscontro ottenuto dal programma estivo.

“La partecipazione che stiamo registrando agli eventi conferma quanto sia importante continuare a proporre appuntamenti di qualità – hanno commentato –. Dopo il grande successo dei concerti tributo dedicati a Jovanotti e Laura Pausini, siamo certi che anche questa serata saprà offrire un’occasione di intrattenimento e aggregazione, contribuendo a rendere ancora più viva l’estate mandellese”.

L’ingresso al concerto sarà libero e gratuito. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a una data ancora da definire. Eventuali aggiornamenti e comunicazioni saranno pubblicati attraverso i canali ufficiali del Comune di Mandello del Lario.

Sabato la festa entra nel vivo all’Oratorio

La Festa di San Lorenzo inizierà ufficialmente sabato 8 agosto negli spazi dell’Oratorio San Lorenzo. Dalle 19 sarà aperto il servizio cucina, che accompagnerà tutte le serate della manifestazione offrendo a residenti e visitatori un punto di ritrovo e di convivialità.

Alle 20.30 prenderà il via “Rewind – Dance Fitness Party!”, appuntamento animato da Giordana e dedicato alla musica, al movimento e al divertimento. La serata sarà quindi caratterizzata da un’atmosfera dinamica e informale, pensata per coinvolgere partecipanti di età diverse e dare avvio alle celebrazioni in un clima di festa.

Il programma proseguirà domenica 9 agosto, ancora una volta all’Oratorio San Lorenzo. La cucina sarà operativa dalle 19, mentre alle 20.30 saliranno sul palco i The Twisters, protagonisti della serata musicale. Il concerto accompagnerà il pubblico verso il giorno centrale della ricorrenza, quello dedicato a San Lorenzo, con una proposta capace di coniugare spettacolo e aggregazione.

Il momento più importante dal punto di vista religioso sarà lunedì 10 agosto, giorno dedicato al patrono San Lorenzo. La mattinata si aprirà alle 10 con la Santa Messa solenne nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Al termine della celebrazione si svolgerà la tradizionale processione, seguita dalla benedizione del lago e dei natanti, uno dei momenti più significativi della festa patronale mandellese. La cerimonia unisce il valore religioso della ricorrenza alla profonda relazione tra Mandello e il lago, elemento centrale della vita, della storia e dell’identità cittadina.

Nella stessa giornata si svolgerà regolarmente il consueto mercato settimanale. Le bancarelle saranno presenti in Piazza del Mercato dalle 8 alle 13, offrendo ai cittadini e ai visitatori la possibilità di partecipare sia alle celebrazioni patronali sia al tradizionale appuntamento commerciale del lunedì. La conferma del mercato contribuirà ad aumentare la vivacità del centro cittadino già dalle prime ore della mattina.

Il programma riprenderà nel pomeriggio con la tradizionale Fiera di San Lorenzo. A partire dalle 16, Piazza Garibaldi ospiterà le bancarelle, trasformandosi in uno spazio di passeggio, incontro e scoperta. La fiera rappresenta una delle componenti più caratteristiche della festa patronale e richiama ogni anno numerosi visitatori, offrendo un ulteriore momento di animazione nel cuore di Mandello.

Tra le iniziative più suggestive figurano i mini tour a bordo delle tradizionali Lucie, le imbarcazioni simbolo del Lago di Como. Le escursioni si svolgeranno dalle 17 alle 21 e permetteranno a cittadini e turisti di osservare Mandello e il suo lungolago da una prospettiva particolare, entrando in contatto con uno degli elementi più rappresentativi della cultura lariana.

Ad accompagnare l’iniziativa sarà il gruppo folkloristico Firlinfeu “L’Allegra Brigata”, presente in abiti tradizionali. La partecipazione del gruppo contribuirà a ricreare un’atmosfera legata alla memoria, ai costumi e alle tradizioni del territorio.

In serata il fulcro della festa tornerà all’Oratorio San Lorenzo. Il servizio cucina aprirà in anticipo, alle 18.30, per consentire ai partecipanti di cenare prima degli appuntamenti conclusivi. Dalle 21 sarà quindi proposta una serata danzante con musica da ballo liscio e balli di gruppo, animata dall’Orchestra Grilli. L’appuntamento offrirà un momento di intrattenimento rivolto a tutte le generazioni, nel segno della socialità e della partecipazione popolare.

Il gran finale è previsto alle 22, quando il cielo sopra il lago sarà illuminato dal tradizionale spettacolo pirotecnico. I fuochi di San Lorenzo rappresentano uno degli appuntamenti più attesi dell’estate mandellese e richiamano ogni anno migliaia di persone lungo le rive del Lario. Lo spettacolo sul lago costituirà il momento culminante dei festeggiamenti, chiudendo tre giornate di iniziative e regalando al pubblico uno scenario particolarmente suggestivo.

Il riflesso dei fuochi sull’acqua e il paesaggio notturno del lago rendono da sempre l’appuntamento uno dei più partecipati e fotografati della stagione.

Ristorante e bar aperti anche in caso di maltempo

Per l’intera durata della manifestazione, da sabato 8 a lunedì 10 agosto, l’Oratorio San Lorenzo garantirà il servizio di ristorante e bar. Il servizio rimarrà attivo anche in caso di maltempo, assicurando così un punto di riferimento per chi parteciperà agli appuntamenti programmati. La presenza continuativa della cucina e del bar rappresenta uno degli elementi centrali dell’organizzazione, resa possibile dal lavoro dei numerosi volontari.

La Festa di San Lorenzo è uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità mandellese e costituisce un’occasione per ritrovarsi, rinsaldare i legami e condividere momenti di festa. L’assessore al Commercio e Turismo Silvia Nessi ha sottolineato il valore della manifestazione e il ruolo fondamentale svolto dall’Oratorio e dai volontari.

“La Festa di San Lorenzo è uno degli appuntamenti più sentiti dai mandellesi e rappresenta un’occasione per ritrovarsi e condividere momenti di festa, valorizzando al tempo stesso le nostre tradizioni – ha dichiarato -. Un ringraziamento va all’Oratorio San Lorenzo e a tutti i volontari che, con il loro impegno, rendono possibile questa manifestazione”.

L’assessore ha quindi rivolto un invito alla partecipazione. “Invitiamo cittadini e visitatori a prendere parte ai festeggiamenti e a vivere insieme una serata speciale che culminerà con il tradizionale spettacolo pirotecnico sul lago, uno dei momenti più suggestivi dell’estate”, ha concluso Nessi.

Mandello si prepara dunque a celebrare il proprio patrono con un programma capace di unire fede, cultura popolare, musica, gastronomia e tradizioni lariane, trasformando ancora una volta San Lorenzo in una grande festa aperta a tutta la comunità.