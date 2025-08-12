Mandello. Chiusura passaggio a livello di via Manzoni dal 18 al 23 agosto

Ultima fase dei lavori di sostituzione degli scambi presso la stazione ferroviaria

MANDELLO – Per terminare i lavori di sostituzione degli scambi presso la stazione ferroviaria, posti in corrispondenza del passaggio a livello di via Manzoni, sarà necessario chiudere la via al traffico. I lavori verranno eseguiti tra le ore 20 di lunedì 18 agosto e le ore 7 di sabato 23 agosto.

In uscita dalla parte alta di Mandello resterà fruibile il passaggio di via Cavour mentre in entrata via Sottopassaggio.

I mezzi pesanti saranno obbligati invece a percorrere viale della costituzione.

I pedoni invece, sempre sfruttando il passaggio di via Cavour, potranno poi ricollegarsi all’area del municipio attraverso il ponte pedonale sul Meria.

“Abbiamo individuato questi 5 giorni in quanto sono i meno trafficati di quasi tutto l’anno e dovremmo riuscire a limitare il più possibile i disagi – commenta il Sindaco Riccardo Fasoli – Siamo consci dei disagi che questi lavori stanno portando in paese ma siamo altresì convinti che avremo, a partire dal 15 settembre, una migliore viabilità su via Parodi, una migliore gestione delle fermate dei treni in stazione e di conseguenza minori attese ai passaggi a livello e maggiore sicurezza per i pedoni con il passaggio pedonale di via Parodi”.