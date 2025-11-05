Mandello. Chiusure notturne del sottopasso ferroviario di via Parodi

Dal 5 al 7 novembre il sottopasso resterà chiuso dalle 21 alle 5, lavori per le nuove isole spartitraffico
Previsti percorsi alternativi per l’ingresso e l’uscita dal centro di Mandello
MANDELLO – Per consentire la realizzazione delle nuove isole rialzate spartitraffico in prossimità del ponte ferroviario, il sottopasso di via Parodi a Mandello sarà chiuso al traffico nelle notti del 5, 6 e 7 novembre, dalle 21:00 alle 05:00.
Il tratto interessato dai lavori si estende dall’ingresso del Museo Moto Guzzi fino alla rotatoria della SP72, un punto strategico per la viabilità cittadina.
Durante la chiusura saranno attivi percorsi alternativi:
-
Per chi proviene dalla SP72 (Lecco–Abbadia) e intende raggiungere il centro o le frazioni, il tragitto consigliato è via Manzoni – via G.B. Zucchi – via Parodi (rotatoria A&O/Poste).
-
Per chi, invece, dal centro o dalle frazioni desidera uscire, sarà possibile seguire via Parodi – via F.lli Pini – via G.B. Zucchi – passaggio a livello – semaforo – SP72.
Restano accessibili in ogni direzione viale Costituzione, via Sottopassaggio, via Manzoni e via Cavour, per garantire la massima fluidità della circolazione. L’intervento rientra nel piano comunale di miglioramento della sicurezza stradale eriqualificazione della viabilità urbana.