Mandello. Concerto di Natale il 22 dicembre, assegnate civiche benemerenze e borse di studio

Torna l’appuntamento dell’Amministrazione Comunale per scambiarsi gli auguri di buone feste al De Andrè

A intrattenere il pubblico l’Orchestra Stoppani in musica

MANDELLO – Un momento di condivisione per dare il benvenuto al Natale. Come tradizione vuole andrà in scena a Mandello il concerto “For a very happy Christmas” lunedì 22 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Fabrizio De André in Piazza Leonardo da Vinci.

L’Orchestra Stoppani in musica, diretta dai maestri Maurizio Fasoli ed Elena Tartara, intratterrà il pubblico nel consueto spettacolo che l’Amministrazione Comunale organizza ogni anno in occasione del Natale per lo scambio di auguri con i cittadini.

Durante il concerto verranno assegnate le Civiche Benemerenze e le borse di studio agli studenti meritevoli delle scuole secondarie e quest’anno, per la prima volta, anche ai laureati.

“For a very happy Christmas” è un concerto divertente, coinvolgente, fresco e giovane, che non manca di celebrare le tradizioni musicali natalizie più conosciute e amate”, commenta l’assessore alla Cultura Doriana Pachera.