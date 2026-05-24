Mandello del Lario, grande partecipazione per il “Michy Motor Day”

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michy motor day 2026

Grande partecipazione per la manifestazione organizzata dall’associazione “Michy… sempre con noi” in piazza del Mercato

Oggi la seconda giornata con esposizioni e accensione dei motori in ricordo di Michele

MANDELLO DEL LARIO – Piazza del Mercato gremita e grande partecipazione per il “Michy Motor Day 2026”, la manifestazione dedicata al mondo dei motori, della solidarietà e dell’aggregazione organizzata dall’associazione “Michy… sempre con noi” nel ricordo di Michele, il bambino scomparso nel 2015 dopo aver combattuto contro un sarcoma osseo.

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Per la prima volta ospitato a Mandello del Lario dopo le precedenti edizioni ad Abbadia Lariana, l’evento ha richiamato numerosi appassionati, famiglie e curiosi tra motori, spettacoli e iniziative solidali.

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Tra i momenti più apprezzati della giornata inaugurale l’esibizione dei ragazzi dello “Stunt team”, insieme agli spazi dedicati all’intrattenimento, alla cucina allestita in piazza del Mercato e alla musica proposta dalla Project Rock School.

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La manifestazione prosegue anche oggi, domenica 24 maggio, con esposizioni di auto, moto, fuoristrada e camion, la messa in ricordo di Michy nella chiesa arcipretale di San Lorenzo, l’accensione dei motori e le attività organizzate nell’area dei giardini a lago. Nel pomeriggio la conclusione dell’evento con il taglio della torta e l’estrazione dei premi.

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