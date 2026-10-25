Mandello del Lario, la raccolta “Pensiero d’Autunno” prosegue fino al 31 ottobre

Cittadini e commercianti stanno consegnando in Municipio i beni destinati ai bambini e ai ragazzi accolti nella struttura di La Nostra Famiglia a Bosisio Parini

MANDELLO DEL LARIO – La solidarietà passa anche dai piccoli gesti. A Mandello del Lario è entrata nel vivo la raccolta “Pensiero d’Autunno 2026”, che sta coinvolgendo cittadini e commercianti nella consegna di doni destinati ai bambini e ai ragazzi accolti presso la struttura di La Nostra Famiglia a Bosisio Parini. In questi giorni diverse persone si sono recate al Palazzo Comunale per contribuire all’iniziativa, alla quale il Comune aderisce per la prima volta.

Giunta alla sesta edizione, la raccolta è promossa da Civico 1 – Giovani al Centro in collaborazione con l’IRCCS Eugenio Medea e La Nostra Famiglia, con l’obiettivo di raccogliere beni utili per i bambini e i ragazzi ospitati nella struttura di Bosisio Parini.

C’è ancora tempo per partecipare: la raccolta proseguirà fino a sabato 31 ottobre. Le donazioni possono essere consegnate all’Ufficio Protocollo, al piano terra del Municipio, in piazza Leonardo da Vinci, durante gli orari di apertura al pubblico.

I prodotti richiesti sono bolle di sapone, camomilla in filtri, articoli per l’igiene personale e materiale di cancelleria. È importante ricordare che tutti i beni consegnati devono essere rigorosamente nuovi.

A sottolineare il valore della partecipazione sono Silvia Nessi, assessore al Commercio e Turismo, e Silvia De Battista, assessore all’Istruzione e Servizi sociali, che ringraziano quanti hanno già aderito e invitano altri cittadini a prendere parte all’iniziativa.

“Siamo molto felici della partecipazione che stiamo riscontrando e desideriamo ringraziare tutti i cittadini e i commercianti che hanno già contribuito, dimostrando attenzione e sensibilità verso questa iniziativa. Vedere tante persone raccogliere il nostro invito e scegliere di dare il proprio contributo è un segnale importante per la nostra comunità. Invitiamo chi non ha ancora avuto occasione di partecipare ad approfittare di quest’ultima settimana: anche un piccolo dono può fare la differenza per i bambini e i ragazzi che lo riceveranno”, dichiarano le assessore.

La raccolta si concluderà il 31 ottobre. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo civicolbosisio@gmail.com.