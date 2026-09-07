Mandello del Lario si illumina di blu per la Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica

Martedì 8 settembre il Municipio di Piazza Leonardo da Vinci si tinge di blu

Il sindaco Fasoli: “Un piccolo ma significativo segno di attenzione, sensibilità e partecipazione”

MANDELLO DEL LARIO – Un gesto simbolico per accendere i riflettori sulla fibrosi cistica e aumentare la consapevolezza su una malattia ancora poco conosciuta. In occasione della Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica, che ricorre martedì 8 settembre, il Comune di Mandello del Lario aderisce all’iniziativa promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica, illuminando di blu il Municipio di Piazza Leonardo da Vinci.

L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione della cittadinanza sulla fibrosi cistica e, allo stesso tempo, esprimere la vicinanza dell’Amministrazione e dell’intera comunità alle persone che convivono con la malattia e alle loro famiglie.

“Abbiamo accolto con piacere l’invito della Lega Italiana Fibrosi Cistica a illuminare di blu il nostro Municipio in occasione della Giornata Mondiale – commenta il sindaco Riccardo Fasoli –. La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa, ma è ancora poco conosciuta e per questo è importante continuare a parlarne e a promuovere una maggiore consapevolezza”.

L’illuminazione del Municipio rappresenta quindi un segno concreto di sensibilizzazione, attraverso un colore che per una sera renderà visibile anche nello spazio pubblico il tema della malattia.

“Con questo gesto simbolico – aggiunge Fasoli – vogliamo contribuire a richiamare l’attenzione sulla malattia e, soprattutto, esprimere la vicinanza della nostra comunità alle persone che ne sono affette e alle loro famiglie. Il blu che illuminerà il Municipio vuole essere un piccolo ma significativo segno di attenzione, sensibilità e partecipazione”.