Mandello del Lario, torna la Mostra delle Associazioni: adesioni entro il 13 novembre

MANDELLO – Torna anche nel 2026 la Mostra delle Associazioni di Mandello del Lario, l’appuntamento dedicato alle realtà associative del territorio, che potranno presentare le proprie attività, illustrare i progetti in corso e incontrare i cittadini. L’evento è in programma martedì 8 dicembre in piazza Lega Lombarda, in località Molina. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà in piazza del Mercato.

L’Amministrazione comunale ha aperto le adesioni, invitando le associazioni interessate a partecipare a una giornata pensata per dare visibilità alle numerose iniziative promosse sul territorio, dal sociale allo sport, dalla cultura alla solidarietà.

“La Mostra rappresenta un’occasione per valorizzare la varietà e la ricchezza del tessuto associativo mandellese, dando visibilità alle iniziative promosse nei diversi ambiti, dal sociale allo sport, dalla cultura alla solidarietà, e favorendo la conoscenza delle opportunità offerte alla cittadinanza”, commentano Silvia Nessi, assessore al Commercio e Turismo, e Igor Amadori, assessore allo Sport e Sicurezza.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di richiesta, disponibile sul sito del Comune di Mandello del Lario (www.comune.mandello.lc.it). Il documento dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviato via e-mail all’indirizzo info@mandellolario.it entro venerdì 13 novembre.

Per l’assegnazione degli spazi espositivi sarà data precedenza alle associazioni di promozione sociale con sede a Mandello del Lario che hanno già preso parte alle precedenti edizioni. Gli eventuali posti ancora disponibili saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande.

L’Amministrazione comunale invita quindi le associazioni a cogliere l’opportunità di partecipare, contribuendo con la propria presenza a una giornata dedicata all’impegno associativo e al rapporto con la comunità. Ulteriori dettagli sul programma saranno comunicati nelle prossime settimane.