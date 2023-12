Mostra delle Associazioni: dietro l’impegno di un paese, Mandello (TUTTE LE FOTO)

Il cuore pulsante di Mandello si mostra in Piazza del Mercato

Bancarelle, voglia di fare e di condividere: il lavoro delle associazioni tiene in vita un paese

MANDELLO – Un giorno per mettere in mostra un anno di lavoro, fatto di impegno, sacrifici e passione. Per Mandello l’8 dicembre significa Mostra delle Associazioni, un appuntamento entrato da tempo a pieno titolo nel calendario natalizio, occasione per le realtà associative di farsi conoscere e rendere noto quello che quotidianamente realizzano per il paese. Anche se non basterebbe un giorno per raccontarlo.

Una trentina di bancarelle, tutte diverse, con oggetti, pensieri e ruoli precisi, ma accomunate da un unico intento: tenere viva la comunità di Mandello e, soprattutto in questo periodo vicino alle feste, portare una ventata di solidarietà.

Stavolta non ci sarà stato il borgo di Molina a fare da caratteristico sfondo, capace di raccogliere in un grande abbraccio tutte le bancarelle, ma il calore e la vicinanza a Mandello le varie associazioni, dislocate qua e là in Piazza del Mercato, sono riuscite ugualmente a trasmetterli ai cittadini che, in cambio, in questa giornata dell’Immacolata, hanno fatto un gesto per sostenerle. Loro, che sono il cuore pulsante del paese: senza le associazioni Mandello perderebbe uno dei suoi organi vitali.

L’elenco di tutte le associazioni oggi in piazza:

Soccorso degli alpini;

Archivio comunale della memoria locale;

Cooperativa ‘Mondo equo’;

Corpo musicale mandellese;

Cai Grigne;

Centro ascolto Caritas;

Scuola dell’infanzia di via Monastero;

Mission Onlus;

Gruppo missionario Grigne;

Scuola dell’infanzia ‘Antonio Carcano’;

‘Voci vicine Voci lontane’;

‘In my father’s house’

Gamag – Gruppo amici di Maggiana;

Scuola dell’infanzia ‘Carlo Carcano’;

‘Abilmente’;

Aido;

Gruppo Corvi;

Gruppo alpini Mandello;

‘Ordine della civetta’;

Centro di aiuto alla vita;

Gruppo volontari assistenza agli anziani;

Associazione Fuoriclasse;

Avis;

‘La Nostra famiglia’;

Associazione Favolare;

‘Luz y alegria’;

‘Michy… sempre con noi’ – Abbadia Lariana;

Associazione di aiuto a bambini e giovani con diabete;

Centro diurno ‘Giorgio e Irene Falck’;

Consorzio Alpe di Era

GALLERIA FOTOGRAFICA