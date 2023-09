Mandello. Fino a dicembre lavori alla rete idrica nella frazione di Maggiana

Chiusure di strade e parcheggi destinati al cantiere di Lario Reti Holding

A finanziare gli interventi 143 mila euro provenienti dal PNRR

MANDELLO – Per ottimizzare la distribuzione idrica nell’acquedotto di Mandello, fino a dicembre la frazione di Maggiana sarà interessata da una serie di interventi funzionali al rinnovo e al potenziamento della rete idrica.

Nel corso di questi mesi saranno posizionati oltre 420 metri di nuove tubazioni, e avverrà il rinnovo di tutti gli allacciamenti e dei contatori delle abitazioni presenti sul percorso interessato dal progetto. La nuova rete avrà inizio dal serbatoio ‘Maggiana’ e scenderà verso la frazione stessa in proprietà privata, per poi proseguire su via Sant’Antonio e Strada per Maggiana, fino all’incrocio con via dei Salici.

I lavori, iniziati questa settimana, serviranno a ridurre le perdite esistenti e la possibilità che se ne presentino di nuove in futuro.

Nei pressi del parcheggio presente presso Strada per Maggiana, invece, verrà realizzata una cameretta interrata dove saranno alloggiati gli strumenti necessari a ridurre la pressione dell’acqua proveniente dal serbatoio in quota. Tale impianto, che al termine delle opere sarà completamente invisibile, consentirà di gestire con maggior efficienza la distribuzione dell’acqua verso la nuova rete, impedendo l’usura delle tubazioni stesse e la creazione di nuove perdite.

A finanziare gli interventi i fondi PNRR per la ricerca e riduzione delle perdite idriche in Provincia di Lecco, per un valore totale pari a 143 mila euro. Al termine delle opere, previsto nel corso di dicembre, tutti i luoghi saranno ripristinati come mantenendo la continuità della trama esistente.

Come cambierà la viabilità di Maggiana

Durante il cantiere sarà necessario ridurre la disponibilità del parcheggio sito in via Sant’Antonio.

Dal 18 settembre al 30 novembre metà parcheggio sarà riservato al cantiere per la movimentazione dei mezzi, dei tubi e del materiale.

metà parcheggio sarà riservato al cantiere per la movimentazione dei mezzi, dei tubi e del materiale. Dal 18 settembre al 29 settembre saranno posati i tubi in via per Maggiana e sarà quindi istituito un senso unico alternato.

saranno posati i tubi in via per Maggiana e sarà quindi istituito un senso unico alternato. Dal 30 settembre al 15 ottobre toccherà alle tubazioni di via S. Antonio durante il giorno e quindi la strada e tutto il parcheggio saranno inservibili dalle ore 8 alle ore 17:30.

“Ci scusiamo per i disagi che si creeranno ma i lavori sono necessari per garantire il servizio idrico in frazione”, spiega il sindaco Riccardo Fasoli.