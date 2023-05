Mandello. Il Biker Laghee Fest è pronto a sgasare

Tre giorni dedicati ai motori tutti da vivere per gli appassionati

Da domani, venerdì, fino a domenica, grande festa in Piazza del Mercato

MANDELLO – Dopo il Motoraduno Guzzi, è forse l’evento motoristico più atteso a Mandello: stiamo parlando del Biker Laghee Fest, giunto quest’anno alla 18esima edizione, che riempirà Piazza del Mercato e dintorni di moto, con seguito di appassionati in sella.

Di ogni fattezza e tipologia, le due ruote presenti daranno vita a un vero e proprio motoraduno che durerà tre giorni, durante il quale non mancheranno test ride di Moto Guzzi, Aprilia, Suzuki, Kawasaki, BMW, Royal Enfield, così come stand espositivi.

Un ‘Fest’ che non può definirsi tale senza cibo: la cucina aprirà già domani, venerdì, e lo sarà per tutti i tre giorni di festa fino a domenica 28 maggio (cena esclusa). Essendo i motori al centro, Museo Moto Guzzi aprirà in via eccezionale anche domenica, dalle ore 10 alle ore 15, oltre a rimanere accessibile agli avventori, come di consueto, nella giornata di sabato, con orario continuato dalle 10 alle 18.

Appuntamento dunque da venerdì 26 a domenica 28 maggio compresa, per respirare aria di lago e motori.