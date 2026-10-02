Mandello, il Marescialllo Giovanni Faccia alla guida della stazione dei Carabinieri

Subentra al Luogotenente Pierluigi Salatini

MANDELLO – Dal 1° settembre 2026 si è insediato il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Mandello del Lario, Maresciallo Ordinario Giovanni Faccia, che subentra nell’incarico al Luogotenente Pierluigi Salatini, trasferito a sua volta alla guida della Stazione Carabinieri di Calolziocorte.

53 anni, originario della provincia di Pescara, il nuovo Comandante ha intrapreso la propria carriera nell’Arma dei Carabinieri nel 1992, frequentando le Scuole Allievi Carabinieri di Chieti e Iglesias.

Nel corso del proprio percorso professionale ha maturato una significativa esperienza territoriale e operativa. Nel 2003 è transitato nel ruolo Sovrintendenti, per poi accedere, nel 2019, al ruolo Ispettori.

Nel 2006 ha inoltre preso parte a una missione internazionale in Kosovo, maturando un’importante esperienza professionale in un contesto operativo multinazionale, che ha contribuito ad arricchire il suo bagaglio di competenze e conoscenze.

Nel grado di Maresciallo ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Lurate Caccivio, dove ha consolidato la propria esperienza nell’attività di presidio del territorio e nel rapporto quotidiano con la cittadinanza.

Dal 2021 al 2026 ha quindi assunto il Comando della Stazione Carabinieri di Gravellona Lomellina (PV), incarico nel quale ha maturato una significativa esperienza di comando, prima di giungere a Mandello del Lario.